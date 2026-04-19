Άγιος Δημήτριος: Σύλληψη 39χρονου για εμπλοκή σε πυροβολισμούς έξω από ψητοπωλείο

Οδηγήθηκε στις δικαστικές αρχές μετά τη σύλληψή του.

Στη σύλληψη ενός 39χρονου προχώρησαν οι Αρχές, σε εκτέλεση εντάλματος, για υπόθεση που αφορά επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από κατάστημα εστίασης στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, το οποίο σημειώθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από εκτεταμένη και συντονισμένη έρευνα, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 18 Απριλίου 2026 σε χώρο βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ανατολική Αττική. Ακολούθησε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου, με τη συμμετοχή της ΕΚΑΜ και την παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά την οποία συνελήφθη μέσα στο διαμέρισμα.

Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε και εισαγγελική διάταξη, με την οποία είχε ανακληθεί προηγούμενη αποφυλάκισή του, ενώ του είχε επιβληθεί και ποινή κάθειρξης 8 ετών, 3 μηνών και 6 ημερών για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και ληστείας από κοινού.

Ο 39χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.