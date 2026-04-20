Παγκόσμια Ημέρα Κάνναβης: Όσα δεν ξέρατε για το πιο αμφιλεγόμενο φυτό

Σήμερα, 20 Απριλίου, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο «γιορτάζουν» την κάνναβη. Η επιλογή της ημερομηνίας μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς πίσω της κρύβεται μια από τις πιο παράξενες και ενδιαφέρουσες ιστορίες της σύγχρονης κουλτούρας.

10.000 χρόνια ιστορίας

Η κάνναβη καλλιεργείται από τον άνθρωπο εδώ και τουλάχιστον 10.000 χρόνια, καθιστώντας την ένα από τα πρώτα φυτά που «εξημέρωσε» ο άνθρωπος. Οι αρχαίοι Κινέζοι την αξιοποιούσαν για να φτιάξουν σχοινιά, υφάσματα και χαρτί, αναγνωρίζοντας από νωρίς τη χρηστικότητά της. Σύμφωνα με την παράδοση, ο αυτοκράτορας Σεν Νουνγκ το 2737 π.Χ. την κατέγραψε ως φάρμακο για πονοκεφάλους και ρευματισμούς, σε ό,τι θεωρείται ένα από τα παλαιότερα φαρμακευτικά αρχεία της ανθρωπότητας. Στην αρχαία Ινδία ήταν ιερό φυτό άρρηκτα συνδεδεμένο με τον θεό Σίβα.

Ο Ηρόδοτος περιέγραψε τους Σκύθες να ρίχνουν σπόρους σε αναμμένες πέτρες και να εισπνέουν τους ατμούς. Ο Θεόφραστος, μαθητής του Αριστοτέλη και «πατέρας της βοτανικής», την κατέγραψε τον 4ο αιώνα π.Χ. στην Ιστορία Φυτών ως καλλιεργούμενο φυτό με πρακτικές χρήσεις -κυρίως για τις ανθεκτικές ίνες της, από τις οποίες έφτιαχναν σχοινιά και υφάσματα για τα πλοία. Αιώνες αργότερα, ο Διοσκουρίδης, ο σπουδαιότερος φαρμακολόγος της αρχαιότητας, την αναφέρει στο εγκυκλοπαιδικό του έργο De Materia Medica (1ος αι. μ.Χ.) παρατηρώντας ότι το έλαιο της έχει ιδιότητες που επηρεάζουν τον οργανισμό -μια από τις πρώτες καταγεγραμμένες αναφορές σε φαρμακευτική δράση της κάνναβης στον δυτικό κόσμο.

Στη μεσαιωνική Ευρώπη, η Εκκλησία συχνά την δαιμονοποιούσε, αποκαλώντας τη «βότανο του διαβόλου». Ωστόσο, αιώνες αργότερα, στη Βρετανία του 19ου αιώνα, η κάνναβη είχε μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση: πωλούνταν ελεύθερα στα φαρμακεία ως παυσίπονο -χωρίς συνταγή, αποτελώντας μέρος της καθημερινής φαρμακευτικής πρακτικής της εποχής.

Πώς γεννήθηκε το 420

Το 1971, πέντε μαθητές στο Σαν Ράφαελ της Καλιφόρνιας -γνωστοί ως «Waldos»- συναντιόνταν κάθε μέρα στις 4:20 μ.μ. για να ψάξουν εγκαταλελειμμένη φυτεία κάνναβης κοντά σε ναυτική βάση. Παρότι δεν τη βρήκαν ποτέ, ο «κώδικας» τους έμελλε να αποκτήσει μια απρόσμενη πορεία μέσω του συγκροτήματος Grateful Dead οι οποίοι τη διέδωσαν σε όλο τον κόσμο και τελικά καθιερώθηκε ως παγκόσμια «αργκό».

Από την απαγόρευση στην ποπ κουλτούρα

Στην Αμερική, η κάνναβη απαγορεύτηκε επίσημα το 1937 -μετά από μια εκστρατεία που πολλοί ιστορικοί συνδέουν με τα οικονομικά συμφέροντα της βιομηχανίας χαρτιού και βαμβακιού. Ωστόσο, η απαγόρευση δεν κατάφερε να την εξαφανίσει από την κοινωνική και πολιτιστική σκηνή. Από τους τζαζ μουσικούς και τη γενιά των beat, μέχρι το κίνημα των hippies, τον Bob Marley και την κουλτούρα της hip-hop, κάθε εποχή την επαναπροσδιόρισε, μετατρέποντάς την σε σύμβολο αντίστασης, ελευθερίας και έκφρασης. Σήμερα είναι νόμιμη σε δεκάδες αμερικανικές πολιτείες και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αντικατοπτρίζοντας μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες αντιλαμβάνονται και ρυθμίζουν τη χρήση της.

Η Ελλάδα στον χάρτη της φαρμακευτικής κάνναβης

Από το 2017, η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε αποφασιστικά βήματα, εντάσσοντας τη φαρμακευτική κάνναβη σε ρυθμιστικό πλαίσιο, ακολουθώντας τις αγορές των Γερμανίας και Αγγλίας, ενώ σταδιακά εξελίσσεται σε σημαντικό παραγωγό για την Ευρώπη. Σήμερα, η συνταγογράφηση της φαρμακευτικής κάνναβης γίνεται αυστηρά από γιατρούς μέσω του συστήματος ΗΔΙΚΑ, με τα σχετικά σκευάσματα να διατίθενται από τα φαρμακεία για συγκεκριμένες εγκεκριμένες ενδείξεις όπως μεταξύ άλλων ο χρόνιος πόνος, η ναυτία που προκαλείται από χημειοθεραπείες και η ανθεκτική επιληψία.

Σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα, όπου η ιατρική χρήση της κάνναβης εντάσσεται σε αυστηρά ρυθμισμένο πλαίσιο, η ανάγκη για έγκυρη ενημέρωση και σωστή ιατρική καθοδήγηση γίνεται ακόμη πιο σημαντική.

Δέκα χιλιάδες χρόνια μετά την πρώτη καλλιέργειά της, το πιο αμφιλεγόμενο φυτό του κόσμου εξακολουθεί να εμπνέει. Κάθε 20η Απριλίου, η επέτειος αυτή μας υπενθυμίζει την ανάγκη να δούμε την κάνναβη μέσα από το πρίσμα της επιστήμης και της εκπαίδευσης μακριά από προκαταλήψεις, τοποθετώντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο της ιατρικής της εξέλιξης.