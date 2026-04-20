Δήμος Αθηναίων: Επίθεση με υλικές ζημιές σε περιπολικό της Δημοτικής Αστυνομίας– Διέφυγαν οι δράστες

Απρόκλητη επίθεση αγνώστων σε υπηρεσιακό όχημα της Δημοτικής Αστυνομίας επί της οδού Σόλωνος κατά τη διενέργεια ελέγχων

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Επίθεση σε περιπολικό όχημα της Δημοτικής Αστυνομίας σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (18/4) επί της οδού Σόλωνος, στην περιοχή των Εξαρχείων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, το εν λόγω υπηρεσιακό όχημα διευκόλυνε τη μετάβαση και παρείχε υποστήριξη σε κλιμάκια της υπηρεσίας, τα οποία διενεργούσαν στοχευμένους και τακτικούς ελέγχους νομιμότητας σε παρακείμενα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).

Από την επίθεση προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης υλικές φθορές στο όχημα της υπηρεσίας, ενώ ουδείς εκ των δημοτικών αστυνομικών που απάρτιζαν τα κλιμάκια υπέστη τον παραμικρό τραυματισμό.

Οι δράστες της επίθεσης τράπηκαν άμεσα σε φυγή από το σημείο ενώ για το συμβάν υπεβλήθη μήνυση κατ' αγνώστων στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση και να εντοπιστούν οι υπαίτιοι.

Δείτε παρακάτω περισσότερες φωτογραφίες από τις φθορές στο όχημα της Δημοτικής Αστυνομίας:

«Ο Δήμος Αθηναίων καταδικάζει απερίφραστα την ενέργεια αυτή και καθιστά απολύτως σαφές ότι το θεσμικό έργο των υπηρεσιών του, το οποίο αποσκοπεί στη διασφάλιση της νομιμότητας, την προστασία της δημόσιας υγείας και την προάσπιση της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης, θα συνεχιστεί απρόσκοπτα. Μεμονωμένα περιστατικά έκνομων συμπεριφορών δεν πρόκειται να επηρεάσουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, ούτε να αναστείλουν τη διεξαγωγή των συστηματικών ελέγχων», καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου.

Διαβάστε επίσης

12:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είναι πτυχιούχος στις «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Live εικόνα: Σεισμός 7,5R στην Ιαπωνία: Κύματα τσουνάμι πλήττουν τις ακτές - «Μεταβείτε σε υψηλότερα σημεία»

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Πέλλα: Όχημα εξετράπη της πορείας του - Ένας 51χρονος νεκρός

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: «Η διπλωματία είναι σημαντική, αλλά και η δυσπιστία προς τις ΗΠΑ είναι επιβεβλημένη»

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Σαλμά: Καταθέτω μήνυση - Δεν σηκώνω μύγα στο σπαθί μου για την υπόλειψή μου

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αθανάσιος Καββαδάς ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την παραίτηση Λαζαρίδη

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος και σε ποιες περιοχές είναι αργία

12:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου: Ξεκινούν οι πληρωμές στους δικαιούχους -  Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στους λογαριασμούς

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Θα εφαρμόσουμε το Qisas εναντίον κάθε Αμερικανού που θα συλλάβουμε»

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Παγιδευμένος 12χρονος κρέμεται από πόρτα σχολικού λεωφορείου για 350 μέτρα

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη - LIVE

12:28ANNOUNCEMENTS

Τελευταίες παραστάσεις για την «Αλεξάνδρεια» του Φωκά Ευαγγελινού στο Θέατρο Παλλάς

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εξαφανίστηκε 44χρονη μητέρα - Έφυγε με το αυτοκίνητο και δεν επέστρεψε

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Εισαγγελείς κάλεσαν τον Έλον Μασκ να δώσει τη δική του εκδοχή για τα deepfakes

12:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Διέρρηξαν εταιρεία και έκλεψαν κλιματιστικό - Τρεις συλλήψεις, ανάμεσά τους 2 ανήλικοι

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Ιαπωνία - Βίντεο: Σείστηκε η γη από τα 7,4 Ρίχτερ - Τα πρώτα τσουνάμι έπληξαν τις ακτές

12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Κεφαλονιά: Αν η ΕΔΕ «δείξει» γιατρό για την ψευδή καταγγελία, θα φύγει από το Ε.Σ.Υ.

12:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο στο Περιστέρι – Πελάτης... «τσιλιαδόρος»

11:57ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Τα 5 ύποπτα στοιχήματα των traders λίγο πριν από σημαντικές δηλώσεις του Τραμπ - Ποιοι και πώς κέρδισαν εκατομμύρια δολάρια

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Φαλαινοκαρχαρίας σε photobombing με κολυμβήτρια - Η αντίδρασή της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11:09ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στις ακτές της Ιαπωνίας – Προειδοποίηση για τσουνάμι έως και 3 μέτρα στο Χοκάιντο

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αθανάσιος Καββαδάς ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την παραίτηση Λαζαρίδη

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή 51χρονη που έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο στο Τουρισμού - Ήταν υπάλληλος του υπουργείου

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

16:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βουτάει» η θερμοκρασία, χιόνια στα ορεινά και χειμώνας... ωρών - Η πρόβλεψη Καλλιάνου

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κορίτσι στο «δωμάτιο 11» - Τι συνέβαινε την ίδια ώρα που η Μυρτώ έπεφτε νεκρή

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τα «σπάσανε» οι 3 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της Μυρτούς - Δεν λένε ούτε «γεια»

11:57ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Τα 5 ύποπτα στοιχήματα των traders λίγο πριν από σημαντικές δηλώσεις του Τραμπ - Ποιοι και πώς κέρδισαν εκατομμύρια δολάρια

06:52ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Μακάριος ανεβαίνει στο... βουνό, όλο και πιο κοντά στον Τσίπρα ο Δούκας, γιατί ανησυχεί ο Πιερρακάκης και με ποιον υπουργό είναι έξαλλοι οι βουλευτές της ΝΔ

11:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 300.000 vouchers της ΔΥΠΑ - Δικαιούχοι και διαδικασία

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Ιαπωνία - Βίντεο: Σείστηκε η γη από τα 7,4 Ρίχτερ - Τα πρώτα τσουνάμι έπληξαν τις ακτές

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Γιώργος Μυλωνάκης - Τα νεότερα για την υγεία του

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος και σε ποιες περιοχές είναι αργία

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Παγιδευμένος 12χρονος κρέμεται από πόρτα σχολικού λεωφορείου για 350 μέτρα

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σε αγώνα ράλι στην Αργεντινή: Αγωνιστικό αυτοκίνητο βγήκε εκτός πίστας και έπεσε πάνω σε θεατές - Ένας νεκρός

10:49ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν μπορούσα να αντισταθώ»: Ο κυβερνήτης του Artemis II πόσταρε μοναδικό βίντεο της Γης που τράβηξε με iPhone από τη Σελήνη

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Θα εφαρμόσουμε το Qisas εναντίον κάθε Αμερικανού που θα συλλάβουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ