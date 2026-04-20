Δήμος Αθηναίων: Επίθεση με υλικές ζημιές σε περιπολικό της Δημοτικής Αστυνομίας– Διέφυγαν οι δράστες

Επίθεση σε περιπολικό όχημα της Δημοτικής Αστυνομίας σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (18/4) επί της οδού Σόλωνος, στην περιοχή των Εξαρχείων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, το εν λόγω υπηρεσιακό όχημα διευκόλυνε τη μετάβαση και παρείχε υποστήριξη σε κλιμάκια της υπηρεσίας, τα οποία διενεργούσαν στοχευμένους και τακτικούς ελέγχους νομιμότητας σε παρακείμενα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).

Από την επίθεση προκλήθηκαν περιορισμένης έκτασης υλικές φθορές στο όχημα της υπηρεσίας, ενώ ουδείς εκ των δημοτικών αστυνομικών που απάρτιζαν τα κλιμάκια υπέστη τον παραμικρό τραυματισμό.

Οι δράστες της επίθεσης τράπηκαν άμεσα σε φυγή από το σημείο ενώ για το συμβάν υπεβλήθη μήνυση κατ' αγνώστων στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση και να εντοπιστούν οι υπαίτιοι.

Δείτε παρακάτω περισσότερες φωτογραφίες από τις φθορές στο όχημα της Δημοτικής Αστυνομίας:

«Ο Δήμος Αθηναίων καταδικάζει απερίφραστα την ενέργεια αυτή και καθιστά απολύτως σαφές ότι το θεσμικό έργο των υπηρεσιών του, το οποίο αποσκοπεί στη διασφάλιση της νομιμότητας, την προστασία της δημόσιας υγείας και την προάσπιση της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης, θα συνεχιστεί απρόσκοπτα. Μεμονωμένα περιστατικά έκνομων συμπεριφορών δεν πρόκειται να επηρεάσουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, ούτε να αναστείλουν τη διεξαγωγή των συστηματικών ελέγχων», καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου.

