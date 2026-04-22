Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (22/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 22 Απριλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

22/4/2026 6:30:00 πμ

22/4/2026 5:30:00 μμ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ - ΣΟΥΦΛΙΟΥ - ΑΚΟΜΗΝΑΤΟΥ - ΧΑΛΚΗΣ - ΑΔΡΑΣΤΟΥ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΔΡΑΣΤΟΥ - ΑΚΜΗΣ - ΑΛΙΚΗΣ - ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ - ΕΥΤΕΡΠΗΣ - ΚΑΛΥΨΟΥΣ - ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΑΛΩΠΕΚΗΣ - ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ - ΑΛΚΗΣ - ΕΡΑΣΜΙΑΣ - ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ - ΛΟΝΤΟΥ - ΓΑΛΗΝΟΥ - ΔΑΝΑΗΣ - ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ - ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ - ΚΥΡΑ ΦΡΟΣΥΝΗΣ - ΤΣΑΜΑΔΟΥ - ΑΙΑΝΤΟΣ - ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΟΥ - ΜΥΛΛΕΡΟΥ - ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ - ΚΑΠΛΑΝΗ - ΑΙΓΛΗΣ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΠΡΑΤΙΝΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΤΑΡΔΙΖΑΣ - ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ - ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ - ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ - Μ.ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΑΛΚΑΙΟΥ - ΑΛΚΙΜΩΝ - Ι.ΠΟΛΥΛΑ - ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ - ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ - ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ - Μ.ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΑΛΚΑΙΟΥ - ΑΛΚΙΜΩΝ - Ι.ΠΟΛΥΛΑ - ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ - ΑΛΜΥΡΟΥ - ΑΙΓΟΚΕΡΩ-ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ-ΑΜΦΙΘΕΑΣ-ΠΗΛΙΟΥ-ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ-ΑΙΜΟΥ-ΑΙΟΛΙΔΟΣ-ΑΜΟΡΓΟΥ-ΣΕΜΕΚΑ-ΑΖΑΝΤΑΣ-ΜΑΙΝΑΛΟΥ-ΑΝΘΕΩΝ-ΠΕΛΛΗΣ-ΑΔΑΝΩΝ

197

Συντήρηση

22/4/2026 7:30:00 πμ

22/4/2026 3:30:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΝΟ 44 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ

357

Κατασκευές

22/4/2026 8:00:00 πμ

22/4/2026 10:00:00 πμ

ΕΚΑΛΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ

279

Κατασκευές

22/4/2026 8:00:00 πμ

22/4/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ απο κάθετο: ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

419

Λειτουργία

22/4/2026 8:00:00 πμ

22/4/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΟΜΒΡΟΤΟΥ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

448

Λειτουργία

22/4/2026 8:00:00 πμ

22/4/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ έως κάθετο: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

446

Λειτουργία

22/4/2026 8:00:00 πμ

22/4/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έως κάθετο: ΖΗΝΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

445

Λειτουργία

22/4/2026 8:00:00 πμ

22/4/2026 1:00:00 μμ

ΒΙΛΛΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΒΕΝΙΖΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ

1328

Λειτουργία

22/4/2026 8:00:00 πμ

22/4/2026 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΦΟΡΝΕΖΗ ΝΟ 12 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

363

Κατασκευές

22/4/2026 8:00:00 πμ

22/4/2026 4:00:00 μμ

ΑΙΓΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΥΒΑΛΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

22/4/2026 8:00:00 πμ

22/4/2026 4:00:00 μμ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - Λ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΕΤΑΞΥ 5 STATUS PARKIG, και DEI BLUE HAPPY DOG, ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ.

415

Λειτουργία

22/4/2026 8:00:00 πμ

22/4/2026 4:00:00 μμ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΑΔΟΣ απο κάθετο: ΝΟ 10 έως κάθετο: ΝΟ 20 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΒΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

22/4/2026 8:00:00 πμ

22/4/2026 4:00:00 μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΕΩΣ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Η ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΕΩΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 384

278

Κατασκευές

22/4/2026 8:30:00 πμ

22/4/2026 11:30:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΦΟΡΝΕΖΙ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 129 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

376

Κατασκευές

22/4/2026 8:30:00 πμ

22/4/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ απο κάθετο: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 90 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

383

Κατασκευές

22/4/2026 9:00:00 πμ

22/4/2026 4:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΑΛΕΩ απο κάθετο: ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΩΝ έως κάθετο: ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΑΤΑΠΑ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΕΡΜΑ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

22/4/2026 10:00:00 πμ

22/4/2026 4:00:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΝΔΥΛΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ 1, 3, 5, 7

281

Κατασκευές

22/4/2026 10:00:00 πμ

22/4/2026 4:00:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΡΕΝΙΕΡΗ ΕΩΣ ΒΑΣ. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ, Η ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΝΟΥΜΕΡΟ 2

280

Κατασκευές

22/4/2026 11:00:00 πμ

22/4/2026 3:00:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΔΡΟΥ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΚΟΔΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

318

Κατασκευές

22/4/2026 11:00:00 πμ

22/4/2026 3:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΚΡΕΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΓΕΡΑΚΙΟΥ έως κάθετο: ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ από: 11:00 πμ έως: 03:30 μμ

447

Λειτουργία

22/4/2026 12:30:00 μμ

22/4/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΝΔΑΝΟΥ έως κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΝΔΑΝΟΥ απο κάθετο: ΦΗΡΩΝ έως κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ

420

Λειτουργία

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
