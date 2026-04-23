Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (23/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 23 Απριλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
23/4/2026 7:30:00 πμ
23/4/2026 9:00:00 πμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ απο κάθετο: ΠΡΩΤΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 07:30 πμ έως: 09:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΩΤΕΩΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ έως κάθετο: ΙΡΙΔΟΣ από: 07:30 πμ έως: 09:00 πμ
392
Κατασκευές
23/4/2026 8:00:00 πμ
23/4/2026 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ απο κάθετο: ΦΟΡΝΕΖΗ έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΦΙΛΑΕΤΟΥ ΝΟ 93 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
388
Κατασκευές
23/4/2026 8:00:00 πμ
23/4/2026 10:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΠΕΤΡΑΚΗ 28 - 12 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
443
Λειτουργία
23/4/2026 8:00:00 πμ
23/4/2026 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ απο κάθετο: ΧΑΤΖΙΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
442
Λειτουργία
23/4/2026 8:00:00 πμ
23/4/2026 11:00:00 πμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΣΠΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
1622
Λειτουργία
23/4/2026 8:00:00 πμ
23/4/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΔΟΪΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
379
Κατασκευές
23/4/2026 8:00:00 πμ
23/4/2026 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΠΑΙΑΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΜΠΙΣΚΙΝΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
418
Λειτουργία
23/4/2026 8:00:00 πμ
23/4/2026 1:00:00 μμ
ΝΙΚΑΙΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΙΡΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ έως κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
23/4/2026 8:00:00 πμ
23/4/2026 2:00:00 μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΟΥ.
289
Κατασκευές
23/4/2026 8:00:00 πμ
23/4/2026 3:00:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΗΪΔΟΣ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΛΚΥΟΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΗΪΔΟΣ απο κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ απο κάθετο: ΝΗΡΗΪΔΟΣ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΥΟΝΗΣ απο κάθετο: ΝΗΡΗΪΔΟΣ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ έως κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
393
Κατασκευές
23/4/2026 8:00:00 πμ
23/4/2026 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΟΔΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ - ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΘΗΡΑΣ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΧΛΟΗΣ - ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ - ΧΑΝΙΩΝ - ΑΝΔΡΟΥ - ΧΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
416
Λειτουργία
23/4/2026 8:00:00 πμ
23/4/2026 5:00:00 μμ
ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΠΑΡ.ΠΑΥΛΙΔΗ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΥΜΗΣ, ΖΙΜΠΥΛΟΓΛΟΥ, ΜΑΚΡΗΣ, ΣΕΦΕΡΗ, ΚΟΥΛΟΥΨΟΥΖΗ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΕΥΞ.ΠΟΝΤΟΥ, ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ΓΑΛΑΤΗ, ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ, ΚΕΝΝΕΝΤΥ, ΣΙΛΗΣ, ΙΣΜΗΝΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, ΚΟΥΖΑ, ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΟΣ, ΠΕΥΚΩΝ.
288
Κατασκευές
23/4/2026 8:30:00 πμ
23/4/2026 11:30:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 108 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ
377
Κατασκευές
23/4/2026 8:30:00 πμ
23/4/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 101 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 123 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ -
385
Κατασκευές
23/4/2026 8:30:00 πμ
23/4/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έως κάθετο: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ ΝΟ 90 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
381
Κατασκευές
23/4/2026 8:30:00 πμ
23/4/2026 5:00:00 μμ
ΟΙΝΟΗΣ
ΣΤΙΣ ΕΥΤΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΙΝ ΟΙΝΟΗ, ΧΟΙΣΡΟΣΤΑΣΙΟ ΒΡΥΩΝΗ, ΛΕΥΚΑ, ΠΑΛΙΑ ΑΜΠΕΛΙΑ, ΠΗΓΑΔΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ, ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΠΠΑ, ΑΝΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΡΝΟΥ, ΘΕΣΗ ΣΠΙΘΑΡΙ, ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ, ΑΓΙΑ ΝΗΠΙΑ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ.
Συντήρηση
23/4/2026 9:00:00 πμ
23/4/2026 12:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΑ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΒΙΑ ΜΕ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΟΥΝΙΟΥ
2779
Λειτουργία
23/4/2026 9:00:00 πμ
23/4/2026 4:00:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ απο κάθετο: ΣΥΓΓΡΟΥ έως κάθετο: ΠΡΙΗΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ απο κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ έως κάθετο: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΠΡΙΗΝΗΣ έως κάθετο: ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΣΤΗΡΑ απο κάθετο: ΠΡΙΗΝΗΣ έως κάθετο: ΠΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ απο κάθετο: ΠΛΑΣΤΗΡΑ έως κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ
384
Κατασκευές
23/4/2026 9:30:00 πμ
23/4/2026 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΑΛΕΑ έως κάθετο: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ από: 09:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 09:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
391
Κατασκευές
23/4/2026 10:00:00 πμ
23/4/2026 12:30:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΠΡΩΤΕΩΣ έως κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΔΜΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΗΪΔΟΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΝΑΪΑΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΩΤΕΩΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΝΑΪΑΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ
394
Κατασκευές
23/4/2026 12:00:00 μμ
23/4/2026 3:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: Κ. ΚΟΤΖΙΑ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
462
Λειτουργία
23/4/2026 2:00:00 μμ
23/4/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΓΚΥΡΑΣ απο κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ έως κάθετο: ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΧΑΡΝΩΝ απο κάθετο: ΑΓΚΥΡΑΣ έως κάθετο: ΔΕΡΙΓΝΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
444
Λειτουργία
23/4/2026 2:00:00 μμ
23/4/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΗΓΙΟΥ απο κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΥΔΗ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΡΥΔΗ απο κάθετο: ΗΓΙΟΥ έως κάθετο: ΝΗΛΕΩΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
449
Λειτουργία
23/4/2026 2:00:00 μμ
23/4/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΜΕΘΩΝΗΣ απο κάθετο: ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ έως κάθετο: Ζ. ΠΗΓΗΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΘΩΝΗΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
450
Λειτουργία