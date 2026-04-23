Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (23/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 23 Απριλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

23/4/2026 7:30:00 πμ

23/4/2026 9:00:00 πμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ απο κάθετο: ΠΡΩΤΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 07:30 πμ έως: 09:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΩΤΕΩΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ έως κάθετο: ΙΡΙΔΟΣ από: 07:30 πμ έως: 09:00 πμ

392

Κατασκευές

23/4/2026 8:00:00 πμ

23/4/2026 10:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ απο κάθετο: ΦΟΡΝΕΖΗ έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΦΙΛΑΕΤΟΥ ΝΟ 93 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ

388

Κατασκευές

23/4/2026 8:00:00 πμ

23/4/2026 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΕΤΡΑΚΗ 28 - 12 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

443

Λειτουργία

23/4/2026 8:00:00 πμ

23/4/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ απο κάθετο: ΧΑΤΖΙΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

442

Λειτουργία

23/4/2026 8:00:00 πμ

23/4/2026 11:00:00 πμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΣΠΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

1622

Λειτουργία

23/4/2026 8:00:00 πμ

23/4/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΔΟΪΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

379

Κατασκευές

23/4/2026 8:00:00 πμ

23/4/2026 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΑΙΑΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΠΑΓΟΥ έως κάθετο: ΜΠΙΣΚΙΝΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

418

Λειτουργία

23/4/2026 8:00:00 πμ

23/4/2026 1:00:00 μμ

ΝΙΚΑΙΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΙΡΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ έως κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

Κατασκευές

23/4/2026 8:00:00 πμ

23/4/2026 2:00:00 μμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΟΥ.

289

Κατασκευές

23/4/2026 8:00:00 πμ

23/4/2026 3:00:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΗΪΔΟΣ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΛΚΥΟΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΗΪΔΟΣ απο κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ απο κάθετο: ΝΗΡΗΪΔΟΣ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΥΟΝΗΣ απο κάθετο: ΝΗΡΗΪΔΟΣ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ έως κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

393

Κατασκευές

23/4/2026 8:00:00 πμ

23/4/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΟΔΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ - ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΘΗΡΑΣ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΧΛΟΗΣ - ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ - ΧΑΝΙΩΝ - ΑΝΔΡΟΥ - ΧΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

416

Λειτουργία

23/4/2026 8:00:00 πμ

23/4/2026 5:00:00 μμ

ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΠΑΡ.ΠΑΥΛΙΔΗ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΥΜΗΣ, ΖΙΜΠΥΛΟΓΛΟΥ, ΜΑΚΡΗΣ, ΣΕΦΕΡΗ, ΚΟΥΛΟΥΨΟΥΖΗ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΕΥΞ.ΠΟΝΤΟΥ, ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ΓΑΛΑΤΗ, ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ, ΚΕΝΝΕΝΤΥ, ΣΙΛΗΣ, ΙΣΜΗΝΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, ΚΟΥΖΑ, ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΟΣ, ΠΕΥΚΩΝ.

288

Κατασκευές

23/4/2026 8:30:00 πμ

23/4/2026 11:30:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ απο κάθετο: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΚΡΕΜΟΥ ΝΟ 108 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

377

Κατασκευές

23/4/2026 8:30:00 πμ

23/4/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 101 από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 123 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ -

385

Κατασκευές

23/4/2026 8:30:00 πμ

23/4/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έως κάθετο: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ ΝΟ 90 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

381

Κατασκευές

23/4/2026 8:30:00 πμ

23/4/2026 5:00:00 μμ

ΟΙΝΟΗΣ

ΣΤΙΣ ΕΥΤΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΙΝ ΟΙΝΟΗ, ΧΟΙΣΡΟΣΤΑΣΙΟ ΒΡΥΩΝΗ, ΛΕΥΚΑ, ΠΑΛΙΑ ΑΜΠΕΛΙΑ, ΠΗΓΑΔΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ, ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΠΠΑ, ΑΝΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΡΝΟΥ, ΘΕΣΗ ΣΠΙΘΑΡΙ, ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ, ΑΓΙΑ ΝΗΠΙΑ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ.

Συντήρηση

23/4/2026 9:00:00 πμ

23/4/2026 12:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Λ.ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΒΙΑ ΜΕ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΟΥΝΙΟΥ

2779

Λειτουργία

23/4/2026 9:00:00 πμ

23/4/2026 4:00:00 μμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ απο κάθετο: ΣΥΓΓΡΟΥ έως κάθετο: ΠΡΙΗΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ απο κάθετο: ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ έως κάθετο: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΠΡΙΗΝΗΣ έως κάθετο: ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΣΤΗΡΑ απο κάθετο: ΠΡΙΗΝΗΣ έως κάθετο: ΠΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΩΝ απο κάθετο: ΠΛΑΣΤΗΡΑ έως κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

384

Κατασκευές

23/4/2026 9:30:00 πμ

23/4/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΑΛΕΑ έως κάθετο: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ από: 09:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 09:30 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

391

Κατασκευές

23/4/2026 10:00:00 πμ

23/4/2026 12:30:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΠΡΩΤΕΩΣ έως κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΔΜΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΗΪΔΟΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΝΑΪΑΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΩΤΕΩΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΝΑΪΑΔΩΝ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ

394

Κατασκευές

23/4/2026 12:00:00 μμ

23/4/2026 3:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: Κ. ΚΟΤΖΙΑ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

462

Λειτουργία

23/4/2026 2:00:00 μμ

23/4/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΓΚΥΡΑΣ απο κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ έως κάθετο: ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΧΑΡΝΩΝ απο κάθετο: ΑΓΚΥΡΑΣ έως κάθετο: ΔΕΡΙΓΝΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

444

Λειτουργία

23/4/2026 2:00:00 μμ

23/4/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΗΓΙΟΥ απο κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΥΔΗ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΡΥΔΗ απο κάθετο: ΗΓΙΟΥ έως κάθετο: ΝΗΛΕΩΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

449

Λειτουργία

23/4/2026 2:00:00 μμ

23/4/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΜΕΘΩΝΗΣ απο κάθετο: ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ έως κάθετο: Ζ. ΠΗΓΗΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΘΩΝΗΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

450

Λειτουργία

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Δυτική Αχαΐα - Νεκρός 61χρονος δικυκλιστής

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης δημοσίευσαν δραματικό βίντεο από την κατάληψη δύο πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Ντάρελ Σιτς: Χαμογελώντας ώρες πριν βρεθεί νεκρός ο πρωταγωνιστής του «Storage Wars»

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέα επιχείρηση διάσωσης 60 μεταναστών νότια της Κρήτης

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Απροσπέλαστοι οι δρόμοι του λεκανοπεδίου λόγω και της βροχής

08:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Η σφαίρα που «μίλησε» και το όπλο που αναζητείται - Προσχεδιασμένη η δολοφονία

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Mercedes CLK DTM Cabriolet: Η πιο ακραία εποχή της AMG επιστρέφει στο προσκήνιο

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Προσχεδιασμένο ραντεβού θανάτου – Πήγε να τη βρει με όπλο

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα σε ασιατικά ύδατα

07:48ΚΟΣΜΟΣ

«Αν διαβάσετε ότι αυτοκτόνησα, δεν συνέβη»: Το τελευταίο μήνυμα της επιστήμονα που ερευνούσε την αντιβαρύτητα και βρέθηκε νεκρή

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Γκραντ Κάνιον: Παραμένει το μυστήριο για το πώς ή πότε σχηματίστηκε το φαράγγι – Τι υποστηρίζει νέα έρευνα

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (23/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:36ΕΥ ΖΗΝ

Ερευνητές επινόησαν μια ψεύτικη ασθένεια και ξεγέλασαν όλο το διαδίκτυο – Τι ήταν η «μπιξονιμανία»

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πονοκέφαλος» για τον ελληνικό τουρισμό οι πιθανές ελλείψεις στα παγκόσμια αποθέματα κηροζίνης

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (23/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τεχνολογικός «μεσαίωνας» στην ΕΛ.ΑΣ.: Κακοποιοί με ασυρμάτους του εμπορίου μπορούν να εισβάλουν στις συχνότητες της αστυνομίας

07:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Μαχαιριά στην καρδιά δέχθηκε ο 25χρονος -Εξετάζονται οπαδικά κίνητρα

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόλεμος κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ για τα οικονομικά μέτρα - Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη στην Ομάδα Αλήθειας για το βίντεο του Ανδρουλάκη

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας: Οι διαφοροποιήσεις και οι απουσίες που έσβησαν την ένταση

07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «ακτινογραφία» των μέτρων για οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, αγρότες, πολίτες με παλιά χρέη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
07:48ΚΟΣΜΟΣ

«Αν διαβάσετε ότι αυτοκτόνησα, δεν συνέβη»: Το τελευταίο μήνυμα της επιστήμονα που ερευνούσε την αντιβαρύτητα και βρέθηκε νεκρή

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη η σημερινή εορτή

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

07:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Μαχαιριά στην καρδιά δέχθηκε ο 25χρονος -Εξετάζονται οπαδικά κίνητρα

08:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Η σφαίρα που «μίλησε» και το όπλο που αναζητείται - Προσχεδιασμένη η δολοφονία

23:23LIFESTYLE

Σχεδόν γυμνή η Κιάρα Φεράνι στην πρεμιέρα του «Devil Wears Prada II» στο Λονδίνο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελευθερίας Γιακουμάκη: «Κατέστρεψε δύο οικογένειες» λένε τα 3 αδέλφια του δράστη

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τυφώνες, πυρκαγιές και καύσωνες φέτος το καλοκαίρι - Δυσάρεστε νέα και για την Ελλάδα

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές, καταιγίδες και νέα πτώση της θερμοκρασίας η Πέμπτη – Πού θα χιονίσει

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Ο 40χρονος την εκτέλεσε χωρίς να ανταλλάξουν κουβέντα – Τα δάκρυα των απαρηγόρητων συγγενών

20:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Βροχές και πτώση του υδραργύρου την Πέμπτη

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «ακτινογραφία» των μέτρων για οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, αγρότες, πολίτες με παλιά χρέη

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Δύο αστέρια και πέντε σερί αποκλεισμοί - Τι κάνει ο Παναθηναϊκός με μειονέκτημα έδρας στα playoffs

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου 2026: Ξεκινούν οι πληρωμές σε 2,5 εκατ. συνταξιούχους – Ποιοι βλέπουν πρώτοι λεφτά

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βίντεο «καίνε» τον 43χρονο μετά το «τροχαίο» - «Λύγισαν» οι συγγενείς της 43χρονης

19:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα Πλεύρη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για τα… πτυχία τους: «Να τα φέρουμε, να τα συγκρίνουμε»

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόλεμος κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ για τα οικονομικά μέτρα - Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη στην Ομάδα Αλήθειας για το βίντεο του Ανδρουλάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ