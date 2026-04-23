Θα πραγματοποιηθεί πορεία διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Εσωτερικών

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μαζική συμμετοχή των δημοτικών υπαλλήλων στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και στο συλλαλητήριο την Παρασκευή 24 Απριλίου καλεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ).

Την ημέρα εκείνη θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 11:00 το πρωί έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24-Πλατεία Καραϊσκάκη) και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας 15) με επιδίωξη τη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία.

Βασικό αίτημα της κινητοποίησης είναι η μονιμοποίηση των εργαζομένων που απασχολούνται επί σειρά ετών με αλλεπάλληλες και επαναλαμβανόμενες συμβάσεις, στις κοινωνικές δομές των δήμων (παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, Κέντρα Κοινότητας, κ.α.).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:02WHAT THE FACT

Μια ασθένεια - δολοφόνος καθόριζε για 74.000 χρόνια πού ζούσαν οι πρώτοι άνθρωποι

13:01ANNOUNCEMENTS

Υπερπλασία Προστάτη; Η τεχνολογία Laser δίνει τη λύση

13:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης για μέτρα στήριξης: Όσα ζητάει η αντιπολίτευση θα οδηγούσαν σε ευρωπαϊκή εποπτεία

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Διαβήτης και άσκηση: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Τουρίστρια στην Κρήτη έπεσε σε λακούβα στο πεζοδρόμιο και τραυματίστηκε στο χέρι της

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Οι καβαλάρηδες τίμησαν το έθιμο του Αγίου Γεωργίου στους Γόννους Λάρισας

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν την Παρασκευή οι δημοτικοί υπάλληλοι

12:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μυρτώ Θεοδωράκη: Τα 101 χρόνια έφτασε η σύζυγος του θρυλικού Μίκη - Η συγκινητική ανάρτηση

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: «Μου έδειχνε το όπλο και έλεγε ότι θα με σκοτώσει» - Ο υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου που δέχτηκε επίθεση μιλά στο Newsbomb

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγιος Δημήτριος: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου»: Το συγκινητικό μήνυμα του ταξίαρχου που είδε νεκρό τον γιο του στην πλατεία Ασυρμάτου

12:47ΦΑΡΜΑΚΟ

Καρκινογόνος ουσία σε προϊόντα απώλειας βάρους - Η προειδοποίηση του ΕΟΦ

12:34ΚΟΣΜΟΣ

Παραμένει υπό κατάληψη από τους Φρουρούς της Επανάστασης το Epaminondas της Technomar του Γιουρούκου

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν λέει ότι έλαβε τα πρώτα έσοδα από τα διόδια που επέβαλε στα Στενά του Ορμούζ

12:29LIFESTYLE

Η Σαρλίζ κατήργησε τα πουκάμισα

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακάριος Λαζαρίδης: Η σκευωρία που πήγαν να στήσουν εναντίον μου θα πέσει στο κενό

12:27ΕΛΛΑΔΑ

28 χρόνια από τον θάνατο του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Μητέρα Μυρτούς στο Newsbomb.gr - «Μου την πέταξαν σαν σκυλί - Να ξεβρωμίσει η κοινωνία από αυτή τη συμμορία»

12:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εντυπωσιασμένος ο Ντομπρόβσκις από τις μεταρρυθμίσεις, την εξέλιξη του χρέους και τη μείωση της ανεργίας

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Πιλότος που έβγαζε... σέλφι, προκάλεσε σύγκρουση μαχητικών στον αέρα

12:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σαν σήμερα πριν από 21χρονια αναρτήθηκε το πρώτο βίντεο στην ιστορία του Youtube

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
07:48ΚΟΣΜΟΣ

«Αν διαβάσετε ότι αυτοκτόνησα, δεν συνέβη»: Το τελευταίο μήνυμα της επιστήμονα που ερευνούσε την αντιβαρύτητα και βρέθηκε νεκρή

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγιος Δημήτριος: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου»: Το συγκινητικό μήνυμα του ταξίαρχου που είδε νεκρό τον γιο του στην πλατεία Ασυρμάτου

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικό βίντεο: Πεθερά εκτελεί εν ψυχρώ τη νύφη της, πρώην βασίλισσα ομορφιάς- «Μαμά τι έκανες;» ουρλιάζει ο σύζυγος

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Μητέρα Μυρτούς στο Newsbomb.gr - «Μου την πέταξαν σαν σκυλί - Να ξεβρωμίσει η κοινωνία από αυτή τη συμμορία»

10:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη η Μυρτώ μετά από τσακωμό» - Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Από την δολοφονία της Ελευθερίας στην αυτοκτονία του φονιά - Το αιματοβαμμένο χρονικό που διέλυσε 2 οικογένειες και άφησε ορφανά 4 παιδιά

10:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: «Σφάξανε ένα παιδί» - Συγκλονίζει μαρτυρία κατοίκου στο Newsbomb για τη δολοφονία του 25χρονου

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο συνοδών πολυτελείας στη Serie A: Φωτογραφίες από τα πάρτι και σε Μύκονο με διάσημους αθλητές

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη η σημερινή εορτή

12:47ΦΑΡΜΑΚΟ

Καρκινογόνος ουσία σε προϊόντα απώλειας βάρους - Η προειδοποίηση του ΕΟΦ

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Κατέρρευσε η μητέρα του 25χρονου στο σημείο της δολοφονίας - Τι εξετάζουν οι Αρχές

11:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα στήριξης: Τα νέα ποσά για το επίδομα σε συνταξιούχους και ΑμεΑ, τι ισχύει για τα €150 ανά τέκνο – Αυξάνονται οι δικαιούχοι για την επιστροφή ενοικίου

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακάριος Λαζαρίδης: Η σκευωρία που πήγαν να στήσουν εναντίον μου θα πέσει στο κενό

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Κοβέσι: «Σοκαριστικό ότι στην Ελλάδα όποιος διέπραττε απάτη κι επέστρεφε τα χρήματα έμενε ελεύθερος»

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Σαν αρχαία τραγωδία - Στο ίδιο σημείο με τον 25χρονο είχε πεθάνει ο παππούς του!

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι αγνοούμενοι ή νεκροί επιστήμονες της NASA - Με τι ασχολούνταν ο καθένας

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

12:29LIFESTYLE

Η Σαρλίζ κατήργησε τα πουκάμισα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ