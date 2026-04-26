Ρόδος: Σε κρίσιμη κατάσταση 21χρονος Βρετανός μετά από τροχαίο με γουρούνα

Η οικογένεια ζητά οικονομική στήριξη καθώς δεν υπήρχε ταξιδιωτική ασφάλιση

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ο 21χρονος Βρετανός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με γουρούνα στη Ρόδο

  • Ένας 21χρονος Βρετανός τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με γουρούνα στη Ρόδο, υποφέροντας βαριά κρανεγκεφαλική κάκωση καιαπλά κατάγματα.
  • Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στη Ρόδο και αεροδιακομίστηκε στην Κρήτη, όπου νοσηλεύεται σε ΜΕΘ σε τεχνητό κώμα.
  • Η οικογένεια έχει ξεκινήσει εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για τον επαναπατρισμό του με ιατρική συνοδεία, με στόχο 40.000 λίρες.
  • Φίλοι και η οικογένεια του 21χρονου βρίσκονται στο πλευρό του και έχουν ζητήσει υποστήριξη από πολιτικούς στο Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Ο νεαρός δεν διέθετε ταξιδιωτική ασφάλιση, γεγονός που επιβαρύνει οικονομικά την οικογένεια.
Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας 21χρονος Βρετανός, μετά από τροχαίο με γουρούνα που σημειώθηκε στη Ρόδο, όπου βρισκόταν για διακοπές με τη σύντροφό του.

Ο νεαρός, Ethan Jones από το Μπράντφορντ, υπέστη βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και πολλαπλά κατάγματα, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε.

Η στιγμή του σύγκρουσης

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, όταν ο 21χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η σύντροφός του, που βρισκόταν στο δωμάτιο, άκουσε τον θόρυβο της σύγκρουσης και έσπευσε στο σημείο. Όπως περιγράφεται, τον εντόπισε αναίσθητο δίπλα στο όχημα, με εμφανή τραύματα και μέσα σε λίμνη αίματος.

Αεροδιακομιδή και μάχη στη ΜΕΘ

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο της Ρόδου και στη συνέχεια αεροδιακομίστηκε στην Κρήτη, όπου νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Σύμφωνα με τη σύντροφό του, έχει τεθεί σε τεχνητό κώμα, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Έκκληση για βοήθεια

Η οικογένεια του 21χρονου απηύθυνε έκκληση για οικονομική ενίσχυση μέσω της πλατφόρμας GoFundMe, καθώς ο νεαρός δεν διέθετε ταξιδιωτική ασφάλιση.

Στόχος είναι η συγκέντρωση περίπου 40.000 λιρών, ποσό που απαιτείται για τον επαναπατρισμό του με ιατρική συνοδεία. Μέχρι στιγμής έχουν ήδη συγκεντρωθεί περισσότερες από 15.000 λίρες.

«Είμαστε σε σοκ», λέει η οικογένεια

Ο αδελφός του, 26 ετών, δήλωσε πως η οικογένεια βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, εκφράζοντας ωστόσο την ελπίδα ότι η καλή φυσική κατάσταση του νεαρού θα βοηθήσει στην ανάρρωσή του.

Όπως ανέφερε, φίλοι του 21χρονου έχουν ήδη ταξιδέψει στην Κρήτη για να βρίσκονται στο πλευρό του.

Η οικογένεια έχει απευθυνθεί και σε πολιτικούς εκπροσώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο, ζητώντας στήριξη για τη μεταφορά του πίσω στη χώρα.

