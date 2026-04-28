Βόλος: ΕΔΕ για την καθηγήτρια που πρόβαλε θρίλερ εν ώρα διδασκαλίας

Φάκελο άνοιξε η Β' Βάθμια εκπαίδευση Μαγνησίας για συμβάν που έλαβε χώρα σε σχολείο του Βόλου, κι αφορά μια καθηγήτρια ξένων γλωσσών που επέλεξε να προβάλει θρίλερ εν ώρα διδασκαλίας προκαλώντας άσχημα συναισθήματα σε ορισμένους μαθητές.

Συγκεκριμένα, μία μαθήτρια, που φοβόταν να δει ταινία τρόμου, ένιωσε πολύ άβολα και απευθύνθηκε μαζί με τη μητέρα της στη διεύθυνση του σχολείου, κι από εκεί και πέρα το θέμα έφτασε στα ανώτερα κλιμάκια της εκπαίδευσης.

Το συμβάν έλαβε χώρα πριν κλείσουν τα σχολεία για Πάσχα με την καθηγήτρια ξένων γλωσσών να επιλέγει να προβάλει ταινία θρίλερ, προκαλώντας τον τρόμο στη συγκεκριμένη μαθήτρια.

Για το θέμα ενημερώθηκε και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας με τον Διευθυντή Σωκράτη Σαβελίδη, να διατάσσει προκαταρκτική εξέταση, ενώ στο σχολείο εστάλησαν δύο σχολικοί σύμβουλοι, ένας επιστημονικής εκπαίδευσης κι ένας σχολικής ζωής.

