Θεσσαλονίκη: Χειρουργήθηκε ο 5χρονος που ακρωτηριάστηκε στο δάχτυλο σε νηπιαγωγείο στον Εύοσμο

Ένα 5χρονο παιδί τραυματίστηκε σοβαρά σε νηπιαγωγείο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης όταν η πόρτα της αίθουσας έκλεισε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού

  • Ο 5χρονος υπέστη ακρωτηριασμό στην πρώτη φάλαγγα του δείκτη του χεριού και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».
  • Το παιδί υποβλήθηκε σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραύματος.
  • Ο αρμόδιος εισαγγελέας διέταξε προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σε νηπιαγωγείο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν ένα 5χρονο παιδί τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια παιχνιδιού με συμμαθητές του.

Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, συνέβη την Πέμπτη γύρω στις 11:30 το πρωί, στον χώρο της σχολικής μονάδας. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, η πόρτα μιας αίθουσας έκλεισε την ώρα που τα παιδιά έπαιζαν, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του παιδιού.

Ο 5χρονος υπέστη ακρωτηριασμό στην πρώτη φάλαγγα του δείκτη του χεριού και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και υποβλήθηκε σε επιτυχή χειρουργική αντιμετώπιση του τραύματος.

Για το συμβάν έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος διέταξε τη διενέργεια προανάκρισης, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Novibet
