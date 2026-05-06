Τραγωδία στη Σάμο: Νεκρός άνδρας έπειτα από ανατροπή μπετονιέρας

Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (6/5) στην περιοχή του Ηραίου στη Σάμο, κατά τη διάρκεια εργασιών σε παραλιακό κρηπίδωμα, όταν μπετονιέρα ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί ο άτυχος άνδρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός του θα μεταφερθεί σε νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική διεύθυνση, η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

