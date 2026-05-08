Ίος: Νεκρός εντοπίστηκε τουρίστας σε σκάφος στο λιμάνι
Ο 69χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην καμπίνα του από άλλο επιβάτη του σκάφους
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης ένας 69χρονος αλλοδαπός επιβάτης, υπήκοος Γερμανίας, ο οποίος επέβαινε σε επιβατηγό-τουριστικό σκάφος που βρισκόταν ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Ίου.
Σύμφωνα με το cyclades24.gr, ο 69χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην καμπίνα του από άλλο επιβάτη του σκάφους. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Το Λιμεναρχείο Ίου, που έχει αναλάβει τη διενέργεια της προανάκρισης, παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του 69χρονου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:55 ∙ WHAT THE FACT
Γυναίκα με 25 προσωπικότητες εξηγεί πώς είναι να αλλάζει ανάμεσά τους μέσα σε λίγα λεπτά
08:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ίος: Νεκρός εντοπίστηκε τουρίστας σε σκάφος στο λιμάνι
08:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους: Πολλά προβλήματα σε Κηφισό, Αττική Οδό
07:58 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η BYD ξεκινά τις πωλήσεις του hypercar των 2,7 εκατομμυρίων ευρώ
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ