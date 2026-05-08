Θεσσαλονίκη: Λύκος εμφανίστηκε στα Μετέωρα - Καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή των Μετεώρων στη Θεσσαλονίκη, όταν λύκος εμφανίστηκε τη νύχτα σε κατοικημένη γειτονιά κοντά στο άλσος Μετεώρων, στην οδό Καβάλας.

Το άγριο ζώο καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σπιτιού να κινείται στους δρόμους της περιοχής, πιθανότατα αναζητώντας τροφή ή κατεύθυνση προς πιο φυσικό περιβάλλον.

Το περιστατικό έχει ανησυχήσει τους κατοίκους, καθώς παρατηρούνται όλο και συχνότερα εμφανίσεις άγριων ζώων κοντά σε αστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης.