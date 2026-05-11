Κόρινθος: Σε αυτοχειρία αποδίδει η ΕΛΑΣ τον θανάσιμο τραυματισμό του 69χρονου από πυροβολισμό

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου στις Αρχές, καθώς άνδρας βρέθηκε με τραύμα από πυροβολισμό στο Μπολάτι Κορινθίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, φαίνεται ότι πρόκειται για αυτοκτονία, καθώς ο 69χρονος άνδρας αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Ο άτυχος άνδρας κατέληξε στο νοσοκομείο της Κορινθίας όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τον 69χρονο εντόπισε ο αδερφός του περίπου στις 8 το πρωί της Δευτέρας μέσα στο σπίτι του. Ο αδελφός ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία, με τον τραυματισμένο να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του ήταν κρίσιμη κατά τη μεταφορά. Η προανάκριση ωστόσο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αστυνομικές αρχές να συλλέγουν καταθέσεις από πρόσωπα του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος του θύματος.

