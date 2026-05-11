Θανατηφόρο τροχαίο στην Χίο: 55χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πρόσκρουση σε δέντρο

Ένας 55χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή Ψαλίδι της Χίου, κοντά στο ξενοδοχείο Sun Palace. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος οδηγός ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατό του.

Σύμφωνα με το Kostv, το δυστύχημα καταγράφηκε περίπου στις 08:30, όταν ο 55χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Το όχημα εξετράπη της πορείας και καρφώθηκε σε δέντρο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ η Τροχαία ανέλαβε τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την προανάκριση.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών να επαναφέρουν τον 55χρονο, εκείνος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό τροχαίο, ενώ εξετάζονται παράγοντες όπως η ταχύτητα, η κατάσταση του οχήματος και η οδική ασφάλεια στην περιοχή.