Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και συνέργεια στους δύο για το έγκλημα στα Κύμινα

Ο εισαγγελέας προχώρησε στην άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος των δύο κατηγορουμένων για τη δολοφονία του 54χρονου, που σημειώθηκε χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην περιοχή των Κυμίνων, στη Θεσσαλονίκη.

Ο βασικός κατηγορούμενος αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, χρήση πλαστών εγγράφων, καθώς και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για προσωπική χρήση.

Σε βάρος του δεύτερου συλληφθέντα ασκήθηκε δίωξη για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία, ενώ του αποδίδονται επιπλέον αδικήματα που σχετίζονται με την υπόθεση των ναρκωτικών, αλλά και με τη μεταφορά και απόκρυψη της σορού.