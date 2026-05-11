Χανιά: Ζευγάρι παρίστανε τους πελάτες και άρπαξε κοσμήματα - Καρέ-καρέ η δράση τους

Τους πελάτες παρίστανε ένα ζευγάρι στα Χανιά, οι οποίοι εισήλθαν σε κοσμηματοπωλείο και άρπαξαν κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, το ζευγάρι εισήλθε το πρωί στο κατάστημα εκφράζοντας ενδιαφέρον για τα κοσμήματα της επιχείρησης και ενώ η γυναίκα απασχολούσε την υπάλληλο της επιχείρησης, ο άνδρας αφαιρούσε κοσμήματα χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Ανάμεσα στα κοσμήματα που φέρεται να αφαίρεσε το ζευγάρι ήταν μια βαριά αλυσίδα και ένας πολύ ακριβός σταυρός, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η συνολική αξία των κοσμημάτων φτάνει τις αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Το ζευγάρι κατάφερε να διαφύγει και μόλις η εργαζόμενη στο κατάστημα αντιλήφθηκε ότι έλειπαν κοσμήματα ειδοποίησε άμεσα τους ιδιοκτήτες και τις αστυνομικές αρχές που διερευνούν το περιστατικό, αναζητώντας τους δύο δράστες.

Δείτε καρέ-καρέ τη δράση τους

