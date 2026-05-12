Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» από νωρίς ο Κηφισός - Ποιοι άλλοι δρόμοι αντιμετωπίζουν προβλήματα

Η πρωινή κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις στα κεντρικά σημεία, επηρεάζοντας την κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης. Οι οδηγοί θα πρέπει να προετοιμαστούν για μποτιλιαρίσματα, ειδικά σε περιοχές όπου η ροή των οχημάτων είναι αυξημένη λόγω της αιχμής.

Η λεωφόρος Κηφισού αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο, η κίνηση επιβραδύνεται από το Περιστέρι έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στην κάθοδο η κίνηση είναι αυξημένη από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι την Πέτρου Ράλλη. Παράλληλα, στο κέντρο της Αθήνας παρατηρείται πολύ αυξημένη ροή γύρω από το Σύνταγμα, τη Βασιλίσσης Σοφίας στην άνοδο, αλλά και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Συγγρού.

Η λεωφόρος Κηφισίας παρουσιάζει καθυστερήσεις κυρίως στην άνοδο προς το Μαρούσι, καθώς και στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού. Στην Αττική Οδό, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 20-30 λεπτά στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας, ενώ στις εξόδους προς Λαμία οι καθυστερήσεις κυμαίνονται στα 10-15 λεπτά.

Εν τω μεταξύ, αυξημένη ροή καταγράφεται και σε άλλες περιοχές της Αττικής, όπως στη Λεωφόρο Αθηνών προς Σκαραμαγκά και στη Λεωφόρο Σχιστού, όπου οι οδηγοί θα πρέπει να δείξουν υπομονή.