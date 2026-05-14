Χανιά: Στο νοσοκομείο 47χρονη Γερμανίδα που τραυματίστηκε σε φαράγγι
Η γυναίκα έφερε τραύμα στο πόδι
Επιχείρηση απεγκλωβισμού 47χρονης Γερμανίδας πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του χωριού Βαντέ Χανίων, μετά τον εγκλωβισμό της σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι Κυκλάμινου.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, η 47χρονη βρέθηκε σε σημείο από το οποίο δεν μπορούσε να απομακρυνθεί με ασφάλεια, καθώς έφερε τραύμα στο πόδι, ζήτησε βοήθεια.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τέσσερα οχήματα με δέκα άνδρες της Πυροσβεστικής όπου επιχείρησαν στο σημείο, εντόπισαν την 47χρονη και τη μετέφεραν σε ασφαλές μέρος, όπου την περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, την παρέλαβε και την μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων.
