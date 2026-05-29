Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν οδηγός και συνοδός που ξέχασαν ανήλικη ΑΜΕΑ μέσα σε λεωφορείο για 2 ώρες

Σε σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, καθώς κατηγορούνται ότι ξέχασαν μία ανήλικη ΑΜΕΑ εντός λεωφορείου για διάστημα δύο ωρών

Το 17χρονο κορίτσι με αναπηρία παρέμεινε για δύο ώρες μόνο του μέσα σε λεωφορείο, καθώς ξεχάστηκε από τους υπεύθυνους μεταφοράς.

Σε βάρος του 58χρονου οδηγού του λεωφορείου και της 46χρονης συνοδού σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το κορίτσι επιβιβάστηκε στο λεωφορείο μαζί με τη μητέρα του, αλλά δεν μετεπιβιβάστηκε σε άλλο όχημα για να φτάσει στον προορισμό του, με αποτέλεσμα να παραμείνει για δύο ώρες μόνο του μέσα στο όχημα.

Η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Πρωινές ώρες σήμερα (29-05-2026), αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας 52χρονης ημεδαπής, εντόπισαν και συνέλαβαν 58χρονο ημεδαπό και 46χρονη ημεδαπή για έκθεση ανηλίκου.

Υπενθυμίζεται ότι βραδινές ώρες χθες η 52χρονη είχε υποβάλει έγκληση σε βάρος εργαζομένων σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ που βρίσκεται σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, διότι παρέλειψαν να αποβιβάσουν την ανήλικη κόρη της από λεωφορείο που χρησιμοποιούσαν στο πλαίσιο λειτουργίας τους.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν αρμοδίως».

