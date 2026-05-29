Κόρινθος: «Ξηλώθηκε» διαδικτυακή ομάδα με 3.900 μέλη -Σύλληψη 26χρονης που «κάρφωνε» μπλόκα Τροχαίας

Snapshot Συνελήφθη 26χρονη στην Κόρινθο που διαχειριζόταν ομάδα στο Viber με 3.926 μέλη που κοινοποιούσε σημεία αστυνομικών μπλόκων Τροχαίας.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου και η δικογραφία θα υποβληθεί στις δικαστικές αρχές.

Περισσότερα από 3.900 μέλη αριθμούσε μια ομάδα στο Viber, στην οποία «κάρφωναν» τα σημεία που είχαν στηθεί μπλόκα για παραβάσεις του ΚΟΚ από την Τροχαία. Οι Αρχές συνέλαβαν μια 26χρονη στην Κόρινθο, ενώ αναζητείται ο συνδιαχειριστής του καναλιού.

Η ομάδα στo viber, δημιουργήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2025, αριθμούσε 3.926 μέλη και σύμφωνα με τις Αρχές, είχε ως σκοπό τη μαζική ενημέρωση των χρηστών για τα ακριβή σημεία και τον χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων από υπηρεσίες της Τροχαίας σε όλη τη χώρα και κυρίως στην Κορινθία.

Κατά την διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι μέσω της ομάδας κοινοποιούνταν πληροφορίες σχετικά με μπλόκα και ελέγχους της Ελληνικής Αστυνομίας, γεγονός που – σύμφωνα με τη δικογραφία – υπονόμευε την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Στην κατοχή της 26χρονης βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, στο οποίο λειτουργούσε, όπως διαπιστώθηκε, η τηλεφωνική σύνδεση ενεργοποίησης των λογαριασμών διαχείρισης της κοινότητας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος της 26χρονης ημεδαπής σχηματίστηκε δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 35χρονος ημεδαπός.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.