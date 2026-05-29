Πηγές Λιμενικού για προπαγανδιστικό βίντεο Τούρκων: Σκόπιμη προσπάθεια δημιουργίας τεχνητής έντασης

Snapshot Το βίντεο που δείχνει δήθεν παρενόχληση Τούρκου ψαρά από το Λιμενικό Σώμα αναφέρεται σε παλαιό περιστατικό του Δεκεμβρίου 2025 στη θαλάσσια περιοχή του Φαρμακονησίου.

Το Λιμενικό επενέβη για την απομάκρυνση τουρκικού αλιευτικού που βρισκόταν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, με ψύχραιμη και επαγγελματική στάση παρά την επιθετικότητα του Τούρκου κυβερνήτη.

Η ανακύκλωση του βίντεο ως πρόσφατου περιστατικού αποτελεί, σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού, σκόπιμη προσπάθεια δημιουργίας τεχνητής έντασης από ορισμένα τουρκικά ΜΜΕ.

Το τουρκικό μέσο Takvim υποστηρίζει ότι υπήρξε ένταση λόγω επικίνδυνων ελιγμών και επιθετικής στάσης από ελληνικής πλευράς, με τον ισχυρισμό ότι Έλληνας λιμενικός έστρεψε όπλο προς το τουρκικό σκάφος.

Ο Τούρκος ψαράς, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, αντιδρά λεκτικά και καλεί το πλήρωμα της ελληνικής ακτοφυλακής να αποχωρήσει για να λήξει το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Βίντεο που φέρεται να δείχνει το Λιμενικό Σώμα να «παρενοχλεί» Τούρκο ψαρά, κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με την είδηση να μεταδίδεται από το τουρκικό μέσο Takvim.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος, ωστόσο, προκειμένου να αποκατασταθεί η πραγματικότητα γύρω από το οπτικοακουστικό υλικό που ανακυκλώνεται τις τελευταίες ώρες, αυτό αφορά σε περιστατικό που έλαβε χώρα πριν από μήνες, τον Δεκέμβριο του 2025 , στη θαλάσσια περιοχή του Φαρμακονησίου, εντός των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων.

Επιπλέον, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, κατόπιν εντοπισμού τουρκικού αλιευτικού σκάφους εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, υπήρξε άμεση επέμβαση Περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος, με αποτέλεσμα το τουρκικό αλιευτικό να απομακρυνθεί από την περιοχή.

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, ο κυβερνήτης του τουρκικού σκάφους επέδειξε ανάρμοστη και επιθετική συμπεριφορά, ενώ αντίθετα, το πλήρωμα του Λιμενικού Σώματος τήρησε υποδειγματική ψυχραιμία, κατέγραψε το γεγονός και ενήργησε με απόλυτο επαγγελματισμό, χωρίς να παρασυρθεί από τις προκλήσεις, προσθέτουν οι πηγές του Λ.Σ.,καταλήγοντας: «Είναι προφανές ότι η ανακύκλωση και η διαστρεβλωμένη παρουσίαση ενός παλαιού περιστατικού ως πρόσφατου, αποτελεί μια σκόπιμη προσπάθεια ορισμένων τουρκικών μέσων ενημέρωσης να δημιουργήσουν τεχνητή ένταση και λανθασμένες εντυπώσεις για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπιμοτήτων».

Τι υποστηρίζει η Takvim

Σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα, το ελληνικό σκάφος επιχείρησε να απομακρύνει το τουρκικό αλιευτικό από την περιοχή, με αποτέλεσμα – όπως αναφέρεται – να προκληθεί ένταση μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Takvim κάνει λόγο για «επικίνδυνους ελιγμούς» και «επιθετική στάση» από ελληνικής πλευράς, ενώ υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού Έλληνας λιμενικός φέρεται να έστρεψε όπλο προς το τουρκικό αλιευτικό.

Το τουρκικό μέσο αναφέρει ακόμη ότι ο ψαράς αντέδρασε λεκτικά, με βίντεο που – όπως υποστηρίζει – καταγράφει τη στιγμή της αντιπαράθεσης. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ακούγεται να λέει: «Άντε ρίξε, ρίξε με αυτό το όπλο. Τι είναι αυτό το όπλο; Τι τρέχει; Μη με προκαλείς. Μπείτε μέσα, μπείτε εσείς μέσα».

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο ψαράς εμφανίζεται να καλεί το πλήρωμα της ελληνικής ακτοφυλακής να αποχωρήσει, ώστε να λήξει το περιστατικό.

Διαβάστε επίσης