Τέθηκε σε αργία ο Μητροπολίτης που έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε περαστικούς στα Πετράλωνα

Η απόφαση γνωστοποιήθηκε με επίσημη ανακοίνωση της Γραμματείας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας 

Μίλτος Τσεκούρας

Τέθηκε σε αργία ο Μητροπολίτης που έδειχνε τα γεννητικά του όργανα σε περαστικούς στα Πετράλωνα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων τέθηκε σε επ’ αόριστον αργία από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση του περιστατικού στην Αθήνα.
  • Ο Μητροπολίτης συνελήφθη στην Αθήνα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά από καταγγελίες για άσεμνες πράξεις και έκθεση των γεννητικών οργάνων του σε περαστικούς.
  • Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στα Πετράλωνα και ο Μητροπολίτης οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας για περαιτέρω διαδικασίες.
  • Η απόφαση αργίας εκδόθηκε από τον Πατριάρχη Θεόδωρο Β’ και ανακοινώθηκε επίσημα από τη Γραμματεία του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.
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Σε επ’ αόριστον αργία έθεσε το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής τον Μητροπολίτη Πτολεμαΐδος Παντελεήμονα, με απόφαση του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου Β’, μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση που συνδέεται με περιστατικό το οποίο φέρεται να σημειώθηκε στην Αθήνα.

Η απόφαση γνωστοποιήθηκε με επίσημη ανακοίνωση της Γραμματείας του Πατριαρχείου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μητροπολίτης Παντελεήμων συνελήφθη στην Αθήνα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έπειτα από καταγγελίες ότι προέβαινε σε άσεμνες πράξεις και εξέθετε τα γεννητικά του όργανα σε διερχόμενους πολίτες. Σύμφωνα με τις αναφορές των αρχών, το περιστατικό σημειώθηκε στα Πετράλωνα, ενώ ο ίδιος οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας για τα περαιτέρω.

Η ανακοίνωση

«Εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής ανακοινούται ότι, σεπτή αποφάσει της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου ημών κ.κ. Θεοδώρου Β’, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος Παντελεήμων, κατόπιν του θλιβερού γεγονότος του λαβόντος χώραν εν Αθήναις, τίθεται εις επ’ αόριστον αργίαν, άχρι διαλευκάνσεως αυτού.

Εν Αλεξανδρεία τη 15η Ιουνίου 2026
Εκ της Γραμματείας του Πατριαρχείου»

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