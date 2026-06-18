Διακοπές νερού την Πέμπτη (18/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 18 Ιουνίου, διακοπές στην υδροδότηση.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π)
Αιόλου και Δαιδάλου
- ΑΘΗΝΑ (ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ)
Π. Τσαλδάρη και Ρέας
- ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ (ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ)
Αγίας Βαρβάρας και Αργοναυτών
- ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)
Κοτζιάδων και Ιωνιδών
- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)
Πελοπίδα και Καρτάλη
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:39 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η Κολομβία πήρε προβάδισμα στον 11ο όμιλο, 3-1 το Ουζμπεκιστάν
06:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 18 Ιουνίου
05:40 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 18 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
19:16 ∙ LIFESTYLE
Άγιος Έρωτας: Πόσα λεφτά κόστισε η επιτυχημένη σειρά;
21:26 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σωτήρης Τσόγκας: Πέθανε ο γνωστός ηθοποιός και σύζυγος της Μαίρης Ραζή
11:44 ∙ WHAT THE FACT