Κρήτη: Με ισχυρή αστυνομική προστασία οι έλεγχοι του ΔΕΔΔΗΕ σε ορεινό χωριό

Ειδικό κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ βρέθηκε χθες σε ορεινό χωριό του νομού Ηρακλείου, πραγματοποιώντας ελέγχους για κρούσματα ρευματοκλοπής.

Ισχυρή αστυνομική δύναμη στο χωριό

Το συγκεκριμένο χωριό έχει απασχολήσει απανειλημμένα την επικαιρότητα στο παρελθόν.

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