Διακοπές νερού την Παρασκευή (19/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες και Προγραμματισμένες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ)
Μυκάλης και Αμαζόνων
- ΑΘΗΝΑ (ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ)
Αλόπης και Αλκμήνης
- ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΜΠΟΝΑ)
Ανθέων και Σεκούνδου
- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Α)
Αντύπα Μ. και Λεωφ. Κύπρου
- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Α)
Κυκλάδων και Έβρου
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