Λαγοκέφαλοι: Ο αόρατος κίνδυνος στις ελληνικές θάλασσες - Τι να κάνετε σε περίπτωση δαγκώματος

Η εξάπλωση του ψαριού προκαλεί ανησυχία σε παραλίες, ενώ οι ειδικοί δίνουν οδηγίες για την αντιμετώπιση πιθανών τραυματισμών

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Λαγοκέφαλοι: Ο αόρατος κίνδυνος στις ελληνικές θάλασσες - Τι να κάνετε σε περίπτωση δαγκώματος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι λαγοκέφαλοι έχουν εξαπλωθεί στις ελληνικές θάλασσες και αποτελούν κίνδυνο για λουόμενους και αλιείς λόγω ισχυρών δοντιών και επικίνδυνης νευροτοξίνης.
  • Οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με τα ψάρια, να μην τα ταΐζουν και να απομακρύνονται ήρεμα αν τα συναντήσουν στη θάλασσα.
  • Σε περίπτωση δαγκώματος, απαιτείται άμεσος καθαρισμός του τραύματος, έλεγχος αιμορραγίας και ιατρική αξιολόγηση για πιθανή αντιτετανική αγωγή ή συρραφή.
  • Οι ψαράδες δεν πρέπει να καταναλώνουν λαγοκέφαλους και πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με τα ψάρια όταν αυτά πιάνονται στα αγκίστρια.
  • Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζει οικονομικά κίνητρα για τους αλιείς, με στόχο τον περιορισμό του πληθυσμού των λαγοκέφαλων.
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Ανησυχία προκαλεί η αυξανόμενη παρουσία των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες, με το συγκεκριμένο είδος να αποτελεί πλέον σοβαρό πρόβλημα τόσο για τους αλιείς όσο και για τους λουόμενους.

Το ξενικό αυτό ψάρι, που εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ πριν από χρόνια, κατάφερε να προσαρμοστεί στο θαλάσσιο περιβάλλον, να πολλαπλασιαστεί και σήμερα να εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές της χώρας.

Αυξημένη παρουσία σε παραλίες και αλιευτικές ζώνες

Στην παραλία του Αλίμου, αρκετοί λουόμενοι δηλώνουν ότι γνωρίζουν την πιθανότητα να συναντήσουν λαγοκέφαλους κατά τη διάρκεια του μπάνιου τους. Όπως αναφέρουν, σε περίπτωση εμφάνισής τους προτιμούν να απομακρύνονται χωρίς να επιχειρούν οποιαδήποτε επαφή.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το ψάρι διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρά δόντια, που μοιάζουν με ράμφος, ενώ περιέχει επικίνδυνη νευροτοξίνη, γεγονός που το καθιστά επικίνδυνο τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το θαλάσσιο οικοσύστημα.

Τι πρέπει να κάνουν λουόμενοι και ψαράδες

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους πολίτες να διατηρούν την ψυχραιμία τους σε περίπτωση που συναντήσουν λαγοκέφαλο στη θάλασσα.

Για τους λουόμενους:

  • Να μην επιχειρούν να αγγίξουν ή να πιάσουν το ψάρι
  • Να μην το ταΐζουν ή να το προκαλούν
  • Να απομακρύνονται ήρεμα από το σημείο

Για τους ψαράδες:

  • Απαγορεύεται αυστηρά η κατανάλωσή του
  • Αν πιαστεί σε αγκίστρι, να κόβεται προσεκτικά η πετονιά χωρίς επαφή με γυμνά χέρια
  • Να μην απορρίπτεται στην παραλία ή σε σημεία όπου μπορεί να έρθουν σε επαφή άνθρωποι ή ζώα

Τι να κάνετε σε περίπτωση δαγκώματος

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υπενθυμίζει ότι σε περίπτωση τραυματισμού από λαγοκέφαλο απαιτείται άμεση αντιμετώπιση.

Οι πρώτες βοήθειες περιλαμβάνουν:

  • Άμεσο καθαρισμό του τραύματος με άφθονο τρεχούμενο νερό και σαπούνι
  • Αποφυγή χρήσης αντισηπτικών χωρίς ιατρική οδηγία
  • Εφαρμογή σταθερής πίεσης με καθαρή γάζα ή πανί για τον έλεγχο της αιμορραγίας
  • Ανύψωση του τραυματισμένου μέλους όταν υπάρχει έντονη αιμορραγία

Πότε πρέπει να καλέσετε βοήθεια

Οι ειδικοί τονίζουν ότι κάθε τραύμα από δάγκωμα λαγοκέφαλου πρέπει να αξιολογείται από γιατρό, καθώς ενδέχεται να χρειαστεί αντιτετανική αγωγή, εξειδικευμένη φροντίδα ή ακόμα και συρραφή του τραύματος.

Σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού ή εάν το περιστατικό συμβεί σε απομακρυσμένη περιοχή, οι πολίτες θα πρέπει να καλούν άμεσα το ΕΚΑΒ (166) ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης (112), παρέχοντας τις κατάλληλες πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει εξειδικευμένη βοήθεια.

Οικονομικό κίνητρο στους αλιείς

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζει μέτρα για τον περιορισμό του πληθυσμού των λαγοκέφαλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται υπό εξέταση η παροχή οικονομικού κινήτρου στους αλιείς για την αλίευσή τους, στα πρότυπα της Κύπρου, όπου ισχύει αποζημίωση 4,7 ευρώ ανά κιλό. Στόχος είναι να ενισχυθεί η συμμετοχή των επαγγελματιών ψαράδων στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

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