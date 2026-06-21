Σπείρα εκβίαζε επιχειρηματία με εμπρησμούς και επιθέσεις - Τρεις συλλήψεις σε Λάρισα και Κατερίνη

Snapshot Συνελήφθησαν τρία άτομα για εμπρησμούς και εκβιασμούς σε επιχειρηματία σε Λάρισα και Πιερία.

Η εγκληματική ομάδα πραγματοποίησε τέσσερις εμπρηστικές επιθέσεις και επιτέθηκε στον γιο του επιχειρηματία για εκφοβισμό.

Κατασχέθηκαν μετρητά, παράνομα τσιγάρα, κινητά τηλέφωνα, εξοπλισμός με αλλοιωμένες ενδείξεις και όχημα που χρησιμοποιήθηκε στις παράνομες ενέργειες.

Σε μία κατοικία διαπιστώθηκε παράνομη ηλεκτροδότηση, επιβεβαιωμένη από τη ΔΕΔΔΗΕ.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό δύο ακόμη μελών της εγκληματικής ομάδας, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον ανακριτή. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση εκβιασμών και εμπρηστικών επιθέσεων σε Λάρισα και Πιερία προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Κατερίνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, οι συλληφθέντες φέρονται να συμμετείχαν σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία είχε στοχοποιήσει επιχειρηματία με σκοπό να αποκομίσει οικονομικό όφελος μέσω εκβιαστικών πρακτικών και πράξεων εκφοβισμού.

Στο στόχαστρο επιχειρηματίας

Η έρευνα των αρχών έδειξε ότι η δράση της ομάδας ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025, αρχικά με τη συμμετοχή δύο εκ των συλληφθέντων. Αργότερα προστέθηκε και τρίτο μέλος, ενώ στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ακόμη δύο άτομα που είχαν αναλάβει εκτελεστικό ρόλο.

Κατά το διάστημα από το καλοκαίρι του 2025 έως και τον Φεβρουάριο του 2026, τα μέλη της ομάδας φέρονται να προχώρησαν σε τέσσερις εμπρησμούς και απόπειρες εμπρησμού οχημάτων που ανήκαν στον επιχειρηματία, στην εταιρεία του αλλά και στον γιο του, επιχειρώντας να ασκήσουν πίεση στο θύμα.

Επίθεση στον γιο του επιχειρηματία

Στο πλαίσιο των εκβιαστικών ενεργειών, η έρευνα αποκάλυψε ότι τον Οκτώβριο του 2025 ένα από τα μέλη της ομάδας επιτέθηκε στον γιο του επιχειρηματία, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η επίθεση εντασσόταν στο σχέδιο εκφοβισμού που φέρεται να είχε οργανώσει η εγκληματική ομάδα.

Τι εντοπίστηκε στις έρευνες

Κατά τις κατ’ οίκον έρευνες και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση, 8.050 ευρώ σε μετρητά, 40 πακέτων τσιγάρων χωρίς την καταβολή των προβλεπόμενων φόρων, τριών κινητών τηλεφώνων, μίας συσκευής μέτρησης πρωτεΐνης και υγρασίας με αλλοιωμένες ενδείξεις, καθώς και ενός οχήματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση των παράνομων ενεργειών.

Αποκαλύφθηκε και ρευματοκλοπή

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στην κατοικία ενός εκ των συλληφθέντων, ο οποίος φέρεται να είχε εκτελεστικό ρόλο στην οργάνωση, διαπιστώθηκε επίσης περίπτωση ρευματοκλοπής.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή συνεργείων της ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία επιβεβαίωσαν την παράνομη ηλεκτροδότηση.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Η δικογραφία έχει ήδη υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δύο ακόμη ατόμων που φέρονται να συμμετείχαν στην εγκληματική ομάδα.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

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