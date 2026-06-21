Μεγάλη φωτιά στη Σύρο - Ήχησε το 112 - Επιχειρούν τέσσερα εναέρια

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα στη Σύρο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα στη νήσο Σύρο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 21, 2026

Δείτε βίντεο από την περιοχή:

Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το 112 για την περιοχή Τρία Λαγκώνια, προτρέποντας τους πολίτες που βρίσκονται στο σημείο να μετακινηθούν προς την Ερμούπολη.