Μεγάλη φωτιά στη Σύρο - Ήχησε το 112 - Επιχειρούν τέσσερα εναέρια
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα στη Σύρο.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου.
Δείτε βίντεο από την περιοχή:
Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το 112 για την περιοχή Τρία Λαγκώνια, προτρέποντας τους πολίτες που βρίσκονται στο σημείο να μετακινηθούν προς την Ερμούπολη.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:00 ∙ ΥΓΕΙΑ
Πώς θα καταλάβετε αν το ψάρι που είδατε ήταν λαγοκέφαλος
13:00 ∙ ΥΓΕΙΑ
Πόσα push-ups πρέπει να μπορείτε να κάνετε ανά ηλικία
12:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ