Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Καβησό Έβρου - Επιχειρούν 3 αεροσκάφη
Επί ποδός η Πυροσβεστική
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- Εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κάβησο Έβρου το μεσημέρι της Κυριακής.
- Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν επίσης 3 αεροσκάφη και μηχανήματα έργου με υδροφόρες ΟΤΑ.
- Η Πυροσβεστική έχει θέσει σε συναγερμό τις δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική του μεσημέρι της Κυριακής για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κάβησο Έβρου.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ με 7 οχήματα και 3 αεροσκάφη.
Την επιχείρηση συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
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