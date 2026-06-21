Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Καβησό Έβρου - Επιχειρούν 3 αεροσκάφη

Snapshot Εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κάβησο Έβρου το μεσημέρι της Κυριακής.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν επίσης 3 αεροσκάφη και μηχανήματα έργου με υδροφόρες ΟΤΑ.

Η Πυροσβεστική έχει θέσει σε συναγερμό τις δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική του μεσημέρι της Κυριακής για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Κάβησο Έβρου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ με 7 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

Την επιχείρηση συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

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