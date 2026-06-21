Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Καβησό Έβρου

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Έβρου για τη διερεύνηση των αιτιών της

Γιάννης Καλύβας

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Καβησό Έβρου
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καβησός στις Φέρες του δήμου Αλεξανδρούπολης.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 28 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα, 3 αεροσκάφη, εθελοντές και μηχανήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Δεν υπήρξε απειλή για κατοικίες ή υποδομές από την πυρκαγιά.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Snapshot powered by AI

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καβησός στις Φέρες του δήμου Αλεξανδρούπολης.

Για την αντιμετώπισή της επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 3 αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:04ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρεια: Έπεσε οροφή σε σούπερ μάρκετ και τραυμάτισε πελάτη

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ρεκόρ καύσωνα «απειλεί» το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εβδομάδα - Συναγερμός από τους ειδικούς

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Καβησό Έβρου

16:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κιμώλου - Εκεί όπου το σινεμά συναντά τον ουρανό του Αιγαίου

16:48LIFESTYLE

Θοδωρής Φέρρης: «Με την ψυχοθεραπεία συγύρισα τον εαυτό μου, ήμουν σκορποχώρι»

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Βανς: «Νέα σελίδα» με τον λαό του Ιράν – «Ιστορική στιγμή» και κρίσιμο βήμα για την αποκλιμάκωση της

16:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το 1ο Ελληνικό Πρωτάθλημα Ιστορικής Ξιφασκίας: Ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της HEMA

16:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κηφισιά: Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία με λεία άνω των 100.000 ευρώ – Συνελήφθη συγγενής του θύματος

16:20LIFESTYLE

Συγκινεί η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τον πατέρα της: «Μας κράτησες όρθιους στις πιο δύσκολες στιγμές»

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Χάλκη: Με εντολή Ερντογάν και... ελέω Τραμπ, επαναλαμβάνονται οι συνομιλίες για τη Θεολογική Σχολή

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην Σύρο

16:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Παίκτης της Παραγουάης πήρε το ρολόι του διαιτητή... σαν να μη συμβαίνει τίποτα

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Ο «εφιάλτης» των ελληνικών θαλασσών στη Daily Mail: «Οι λαγοκέφαλοι τρομάζουν τουρίστες και ψαράδες»

15:52ΕΘΝΙΚΑ

Σαν σήμερα: Η ένδοξη μάχη Κιλκίς-Λαχανά και η απελευθέρωση της Μακεδονίας

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Καβησό Έβρου - Επιχειρούν 3 αεροσκάφη

15:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛ.Α.Σ για απαγόρευση εισόδου Ελλήνων σε Ισραήλ και κατεχόμενα: «Να λάβει άμεσα θέση η κυβέρνηση»

15:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Νέα Φιλαδέλφεια και Αγίους Αναργύρους

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Ξεκίνησαν οι τριμερείς συνομιλίες Ιράν, ΗΠΑ, Κατάρ για τον τερματισμό του πολέμου

15:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Ανακοινώθηκαν oι οριστικές ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία – Πότε ξεκινούν οι πληρωμές

15:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Από τη Θεσσαλονίκη έως τη Βαρκελώνη: Όλες οι ευρωπαϊκές κούπες που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός με τον Ομπράντοβιτς - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τον πρώτο καύσωνα «φέρνει» το GFS - Η ημερομηνία που δίνει το αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που πάτησε το αδέσποτο σκυλί με το αυτοκίνητό της

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεκρή στο κελί της βρέθηκε η 34χρονη που είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια - Σε λίγες ημέρες θα δικαζόταν

12:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Τη σκότωσε με μια μαχαιριά στο θώρακα - Τα ψέματα του Σκοπιανού στις Αρχές

15:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛ.Α.Σ για απαγόρευση εισόδου Ελλήνων σε Ισραήλ και κατεχόμενα: «Να λάβει άμεσα θέση η κυβέρνηση»

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή αθίγγανοι ή κατσίβελοι: Η καταγωγή και η προέλευση των διαφόρων ονομάτων τους

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γεμάτο βροχές το φθινόπωρο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο

14:44ΜΠΑΣΚΕΤ

The King is back: Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς από το Σούνιο

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συγκλονίζει ο αδελφός της Σταυρούλας - «Από την πρώτη στιγμή φοβόμουν αυτή την εξέλιξη»

15:07ΕΥ ΖΗΝ

Προστατεύστε τα οστά σας τρώγοντας αυτό το φρούτο κάθε μέρα – Μαντεύετε ποιο είναι;

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Ο «εφιάλτης» των ελληνικών θαλασσών στη Daily Mail: «Οι λαγοκέφαλοι τρομάζουν τουρίστες και ψαράδες»

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στις αρχές για την εξαφάνιση 14χρονης από τη Νίκαια

14:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ομπράντοβιτς: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον «Μίδα», τον πιο πετυχημένο προπονητή όλων των εποχών!

16:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κηφισιά: Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία με λεία άνω των 100.000 ευρώ – Συνελήφθη συγγενής του θύματος

16:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Παίκτης της Παραγουάης πήρε το ρολόι του διαιτητή... σαν να μη συμβαίνει τίποτα

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει ο Πολικός Στρόβιλος στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα - Οι πρώτες εκτιμήσεις

11:17WHAT THE FACT

Θερινό ηλιοστάσιο: Τι πραγματικά συμβαίνει τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου

14:00ΥΓΕΙΑ

Πώς θα καταλάβετε αν το ψάρι που είδατε ήταν λαγοκέφαλος

08:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι ο Ιούλιος στην Ελλάδα - Οι προβλέψεις ECMWF, NOAA και NASA

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ