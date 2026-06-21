Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Καβησό Έβρου
Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Έβρου για τη διερεύνηση των αιτιών της
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- Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καβησός στις Φέρες του δήμου Αλεξανδρούπολης.
- Στην κατάσβεση συμμετείχαν 28 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα, 3 αεροσκάφη, εθελοντές και μηχανήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
- Δεν υπήρξε απειλή για κατοικίες ή υποδομές από την πυρκαγιά.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καβησός στις Φέρες του δήμου Αλεξανδρούπολης.
Για την αντιμετώπισή της επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 3 αεροσκάφη.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
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