Ημαθία: Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι - Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός

Snapshot Ένας άνδρας ανασύρθηκε νερός από αρδευτικό κανάλι στην Ημαθία μετά από πτώση του αυτοκινήτου του.

Το όχημα βρέθηκε στο αρδευτικό κανάλι στο Νησέλλι Ημαθίας από κατοίκους που ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστική, αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο οδηγός ήταν ήδη νεκρός όταν ανασύρθηκε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Ένας άνδρας αγνώστων λοιπών στοιχείων ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ημαθία, καθώς το όχημά του έπεσε μέσα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Κάτοικοι της περιοχής, εντόπισαν το αυτοκίνητο μέσα σε αρδευτικό κανάλι στο Νησέλλι Ημαθίας και κάλεσαν αμέσως τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη, αστυνομικοί, καθώς κι ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δυστυχώς για τον άνδρα ήταν αργά, καθώς όταν οι πυροσβέστες τον ανέσυραν και τον παρέδωσαν στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, δεν είχε τις αισθήσεις του. Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνά η Τροχαία.