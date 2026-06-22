Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε ρυμουλκό στη Σαλαμίνα
Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές
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Ολοκληρώθηκε η κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ρυμουλκό πλοίο στον όρμο Πούντας της Σαλαμίνας, που βρισκόταν ανελκυσμένο στη στεριά, εντός χώρου ιδιωτικού ναυπηγείου.
Στο σημείο επιχείρησε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελούμενη από 25 πυροσβέστες και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, καταφέρνοντας να θέσει τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο και να αποτρέψει την επέκτασή της σε γειτονικές εγκαταστάσεις.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από το περιστατικό. Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
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