Από το Roblox στα χέρια του FBI: Το δίκτυο «764», οι συλλήψεις κι ο Ελληνοαμερικανός αρχηγός

Snapshot Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και το FBI εξάρθρωσαν το διεθνές δίκτυο «764», που εκμεταλλευόταν ανηλίκους μέσω διαδικτυακών παιχνιδιών και πλατφορμών επικοινωνίας.

Ο 22χρονος Ελληνοαμερικανός Λεωνίδας Βαραγιάννης κατηγορείται ως ηγετικό μέλος του δικτύου «764 Inferno» και συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από διεθνή συνεργασία των Αρχών.

Το δίκτυο «764» χαρακτηρίζεται από τις αμερικανικές Αρχές ως τρομοκρατική οργάνωση που προωθεί την εκμετάλλευση παιδιών, ψυχολογική χειραγώγηση, αυτοτραυματισμούς και ακραίες μορφές βίας.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να στρατολογούσαν ανήλικους μέσω διαδικτύου, να δημιουργούσαν και να διακινούσαν υλικό παιδικής κακοποίησης, ενώ χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές και ψηφιακά «θησαυροφυλάκια».

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2020 και έχει προκαλέσει διεθνή κινητοποίηση, με πάνω από 250 δικογραφίες και τη συμμετοχή πολλών υπηρεσιών ασφαλείας σε ΗΠΑ και Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο ένας από τους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για τη δράση του διαβόητου διαδικτυακού δικτύου «764» που στοχεύει κυρίως σε ανήλικους.

Οι ελληνικές Αρχές, σε συνεργασία με αμερικανικές υπηρεσίες, ερευνούν τη συμμετοχή των δύο ανηλίκων σε ένα διεθνές δίκτυο που φέρεται να στοχοποιεί παιδιά και εφήβους μέσω διαδικτυακών παιχνιδιών και πλατφορμών επικοινωνίας, οδηγώντας τα θύματα σε σεξουαλικούς εκβιασμούς, αυτοτραυματισμούς και ακραίες μορφές ψυχολογικής χειραγώγησης.

Το διαβόητο δίκτυο 764 που το FBI χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση

Η υπόθεση έφερε ξανά στο προσκήνιο το όνομα του «764», μιας σκοτεινής διαδικτυακής κοινότητας που έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τις διωκτικές Αρχές σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Στο επίκεντρο των αμερικανικών ερευνών βρίσκεται και ένας 22χρονος Ελληνοαμερικανός, ο οποίος κατηγορείται ότι διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο σε ένα από τα πλέον ακραία παρακλάδια του δικτύου.

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Ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν απασχολήσει έντονα τις αμερικανικές διωκτικές αρχές βρίσκεται ένας νεαρός Ελληνοαμερικανός ο Λεωνίδας Βαραγιάννης, ο οποίος κατηγορείται ότι διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο σε μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις διαδικτυακής εκμετάλλευσης ανηλίκων των τελευταίων ετών.

Πρόκειται για τον 22χρονο Λεωνίδα Βαραγιάννη, Αμερικανό υπήκοο ελληνικής καταγωγής που διέμενε στην Ελλάδα και συνελήφθη από τις ελληνικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο διεθνούς έρευνας. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, οι αμερικανικές Αρχές τον παρουσιάζουν ως έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές ενός δικτύου που φέρεται να εκμεταλλευόταν παιδιά μέσω του διαδικτύου.

Μαζί με έναν ακόμη 20χρονο Αμερικανό από τη Βόρεια Καρολίνα, φέρεται να ίδρυσε και να διαχειριζόταν το «764 Inferno», μία από τις σημαντικότερες υποομάδες του δικτύου «764». Οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί εις βάρος τους είναι ιδιαίτερα βαριές και, σε περίπτωση καταδίκης, επισύρουν ακόμη και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Η υπόθεση προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον, καθώς άνοιξαν τουλάχιστον 250 σχετικές δικογραφίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες, ενώ στις έρευνες συμμετείχαν υπηρεσίες όπως το FBI, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και φορείς εθνικής ασφάλειας.

O Νεπάλ κι ο Βαραγιάννης φέρεται να ηγούνταν μιας βασικής υποομάδας που ονομάζεται 764 Inferno και λειτουργούσε χρησιμοποιώντας πλατφόρμες κρυπτογραφημένων μηνυμάτων. Η αστυνομία αναφέρει ότι οι άνδρες εκμεταλλεύτηκαν τουλάχιστον οκτώ ανήλικους, ορισμένοι από τους οποίους ήταν μόλις 13 ετών

Ένα μηδενιστικό εξτρεμιστικό δίκτυο με στόχο την ανατροπή της παγκόσμιας τάξης

Σύμφωνα με το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα των ΗΠΑ, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες που σχετίζονται με τη λειτουργία μιας διεθνούς επιχείρησης εκμετάλλευσης παιδιών, η οποία συνδεόταν με το μηδενιστικό βίαιο εξτρεμιστικό δίκτυο (NVE) «764».

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, Prasan Nepal, συνελήφθη στις 22 Απριλίου 2025 στη Βόρεια Καρολίνα. Ο Ελληνοαμερικανός συνελήφθη στις 28 Απριλίου 2025 στην Ελλάδα, αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος και στη συνέχεια συνελήφθη εκ νέου.

Η ένορκη κατάθεση που κατατέθηκε στην Περιφέρεια της Κολούμπια περιγράφει το «764» ως ένα βίαιο δίκτυο που επιδιώκει την αποδόμηση της οργανωμένης κοινωνίας μέσω της διαφθοράς και της εκμετάλλευσης ευάλωτων ατόμων, με ιδιαίτερη στόχευση στους ανηλίκους. Μεταξύ των επιδιώξεών του, σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, περιλαμβάνονται η πρόκληση κοινωνικής αναταραχής και η κατάρρευση της υφιστάμενης παγκόσμιας τάξης, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στρατολόγηση θυμάτων μέσω κοινωνικών δικτύων και διαδικτυακών παιχνιδιών

«Οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται ότι ενορχήστρωσαν μία από τις πιο αποτρόπαιες διαδικτυακές επιχειρήσεις εκμετάλλευσης παιδιών που έχουμε συναντήσει ποτέ — ένα δίκτυο που βασίζεται στην τρομοκρατία, την κακοποίηση και τη συστηματική στοχοποίηση παιδιών», είχε δηλώσει η τότε γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Πάμελα Μπόντι.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι στρατολογούσαν άλλα άτομα για την εκμετάλλευση παιδιών και είχαν δημιουργήσει ακόμη και «οδηγούς» για το είδος του περιεχομένου που επιδίωκαν να παράγεται και να διακινείται.

Σε ομιλία του στη Γερουσία είχε χαρακτηρίσει την οργάνωση 764 ως «τη σύγχρονη τρομοκρατία στην Αμερική».

Ο εισαγγελέας της Περιφέρειας της Κολούμπια, Έντουαρντ Ρ. Μάρτιν Τζούνιορ, χαρακτήρισε την υπόθεση «εφιάλτη κάθε γονέα», επισημαίνοντας ότι τόσο ο αριθμός των θυμάτων όσο και η φύση των καταγγελλόμενων πράξεων είναι συγκλονιστικά.

Οι αμερικανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι οι κατηγορούμενοι συμμετείχαν σε οργανωμένη εγκληματική οργάνωση και ηγούνταν της υποομάδας «764 Inferno», η οποία λειτουργούσε κυρίως μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να διηύθυναν ή να συνέβαλαν στην παραγωγή και διανομή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM), ενώ παράλληλα χρησιμοποιούσαν πρακτικές grooming, ψυχολογικής χειραγώγησης και εκβιασμού για την προσέλκυση νέων θυμάτων.

Έφηβη αυτοτραυματίζεται κατόπιν υποδείξεων των επικεφαλής της ομάδας 764

Καταγγελίες για αυτοτραυματισμούς, ακραία βία και ψυχολογικά βασανιστήρια

Οι κατηγορίες περιγράφουν ένα ιδιαίτερα σκοτεινό πλαίσιο δράσης. Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, οι Βαραγιάννης και Νεπάλ φέρονται να έδιναν εντολές σε ανήλικα θύματα να προχωρούν σε αυτοτραυματισμούς, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα πίεζαν να συμμετέχουν σε πράξεις ακραίας βίας ή ψυχολογικού βασανισμού.

Η ομάδα φέρεται να στόχευε ευάλωτα παιδιά μέσω του διαδικτύου, εξαναγκάζοντάς τα, με απειλές και χειραγώγηση, να παράγουν εξευτελιστικό και άσεμνο περιεχόμενο. Μεταξύ άλλων αναφέρονται οι λεγόμενες «σημαδιές κοπής» και «σημάδια αίματος», κατά τις οποίες ανήλικοι σχημάτιζαν σύμβολα πάνω στο σώμα τους.

Οι αμερικανικές Αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι τα μέλη του δικτύου χρησιμοποιούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καθώς και εικόνες ακραίας βίας και αιματοχυσίας, για τη δημιουργία ψηφιακών αρχείων γνωστών ως «Lorebooks». Τα αρχεία αυτά λειτουργούσαν ως ένα είδος εσωτερικού «νομίσματος» μέσα στο δίκτυο «764», ανταλλάσσονταν μεταξύ των μελών, αποθηκεύονταν σε κρυπτογραφημένα ψηφιακά «θησαυροφυλάκια» και αξιοποιούνταν για στρατολόγηση νέων ατόμων ή για την ενίσχυση της θέσης συγκεκριμένων μελών.

Η δικογραφία αναφέρει ακόμη ότι οι κατηγορούμενοι παρείχαν οδηγίες για μεθόδους grooming και απαιτούσαν συγκεκριμένα αποτελέσματα από όσους στρατολογούσαν νέα θύματα. Σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις κατηγορίες, τα θύματα πιέζονταν να εμπλακούν σε αυτοτραυματισμούς, διαδικτυακές ή δια ζώσης σεξουαλικές πράξεις, κακοποίηση ζώων, σεξουαλική εκμετάλλευση συγγενικών προσώπων, πράξεις βίας, απειλές, ακόμη και ενέργειες που σχετίζονταν με αυτοκτονίες ή ανθρωποκτονίες.

Κατά το κατηγορητήριο, δεκάδες ανήλικοι έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης, ενώ μέρος του υλικού φέρεται να αφορούσε παιδιά ηλικίας μόλις 13 ετών. Οι δραστηριότητες του δικτύου τοποθετούνται χρονικά από τα τέλη του 2020 έως τις αρχές του 2025, με τους δύο κατηγορούμενους να φέρονται ότι διατηρούσαν ηγετικό ρόλο σε όλη αυτή την περίοδο.

Στην έρευνα συμμετείχαν το FBI της Ουάσιγκτον και της Νέας Υόρκης, το FBI του Σάρλοτ, η Επιχειρησιακή Μονάδα Εκμετάλλευσης Παιδιών του FBI, καθώς και το Γραφείο Νομικού Ακολούθου του FBI στην Αθήνα. Καθοριστική συνδρομή παρείχε και το Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης. Η υπόθεση εντάχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Project Safe Childhood, της εθνικής πρωτοβουλίας των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών.

Ο Μπράντλεϊ Κάντενχεντ, ο οποίος στο διαδίκτυο ήταν γνωστός ως Φέλιξ και Μπραντ764, δημιούργησε το 764 το 2020, όταν ήταν 15 ετών, και το ονόμασε έτσι από τον ταχυδρομικό του κώδικα.

Ο ιδρυτής του «764» εκτίει ποινή 80 ετών

Το δίκτυο «764» δημιουργήθηκε στα τέλη του 2020 από τον Bradley Chance Cadenhead. Ο Cadenhead, γνωστός διαδικτυακά με το ψευδώνυμο «Felix», εγκατέλειψε το σχολείο σε νεαρή ηλικία και, σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, απέκτησε γνώσεις σχετικά με την εκμετάλλευση ανηλίκων μέσα από διαδικτυακούς χώρους που συνδέονταν με το CVLT, μια νεοναζιστική και μηδενιστική οργάνωση η οποία είχε συνδεθεί με υποθέσεις παιδικής εκμετάλλευσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, γνώρισε μέσω του παιχνιδιού Minecraft άτομο που τον βοήθησε στη δημιουργία του δικτύου. Το «764» ανέπτυξε δραστηριότητα κυρίως στις πλατφόρμες Discord και Telegram, αλλά και σε περιβάλλοντα όπως τα Roblox και Minecraft, ενώ διατηρούσε παρουσία και σε διάφορα διαδικτυακά φόρουμ.

Οι αμερικανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι μέλη του δικτύου εμπλέκονταν σε συστηματική σεξουαλική, σωματική και ψυχολογική κακοποίηση ανηλίκων, καθώς και στη διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας και ακραίας βίας. Τα θύματα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ήταν ηλικίας από 9 έως 17 ετών, με το δίκτυο να στοχοποιεί συχνά παιδιά από ευάλωτα κοινωνικά περιβάλλοντα ή με προβλήματα ψυχικής υγείας.