Σοβαρό τροχαίο στην Κορίνθου - Τριπόλεως: Καραμπόλα 4 οχημάτων και ασθενοφόρου

Στιγμιότυπο από το τροχαίο στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Τριπόλεως

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Κορίνθου, Τριπόλεως, στο ρεύμα προς Αθήνα, κοντά στον σταθμό διοδίων Σπαθοβουνίου.

Στην καραμπόλα ενεπλάκησαν τέσσερα επιβατικά οχήματα και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι Αρχές, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, πραγματοποιούν μεγάλη επιχείρηση στο σημείο.

Τρία ασθενοφόρα μετέφεραν τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Η κυκλοφορία στην περιοχή παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου 2026 στην εθνική οδό Κορίνθου – Τριπόλεως, στο ρεύμα προς Αθήνα, κοντά στον σταθμό διοδίων Σπαθοβουνίου.

Σύμφωνα με το korinthostv, σημειώθηκε καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν τέσσερα επιβατικά οχήματα και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση των Αρχών, με κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ.

Τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες του τροχαίου και τους μεταφέρουν αυτή την ώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις.