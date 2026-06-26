Μυτιλήνη: «Η αγάπη μου θα είναι παντοτινή» - Η σπαρακτική ανάρτηση του συζύγου της 35χρονης γιατρού

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια της 35χρονης γιατρού στη Μυτιλήνη που κατέληξε λίγα 24ωρα έπειτα από τον τοκετό της.

Η άτυχη μητέρα παρουσίασε επιπλοκές στη γέννα, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει και λίγο αργότερα να φύγει από την ζωή, πριν προλάβει να χαρεί το μωράκι της.

Σε μία σπαρακτική ανάρτηση στα social media, το απόγευμα της Παρασκευής (26/6) ο σύζυγος της 35χρονης έγραψε: «Η αγάπη μου για σένα θα είναι παντοτινή. Το παιδί μας θα μεγαλώσει με το ίδιο ήθος, τις ίδιες αξίες και την ίδια αγάπη για τον συνάνθρωπο που σε χαρακτήριζαν. Σου υπόσχομαι πως θα ακολουθήσω το παράδειγμά σου και θα συνεχίσω να υπηρετώ τον άνθρωπο με την ίδια αφοσίωση και ανιδιοτέλεια που υπηρέτησες κι εσύ».

Στη συνέχεια ενημέρωσε για την κηδεία της 35χρονης, η οποία αναμένεται να τελεστεί τη Δευτέρα 29/06 στις 18:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σκοπέλου.

«Κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας, αντί στεφάνων, θα υπάρχει κουτί οικονομικής ενίσχυσης. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για την αγορά ιατρονοσηλευτικού εξοπλισμού για μονάδα του Ε.Σ.Υ., ώστε η μνήμη και η προσφορά σου να συνεχίσουν να σώζουν και να στηρίζουν ανθρώπινες ζωές», κατέληξε στην ανάρτησή του ο σύζυγος της άτυχης γιατρού.

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