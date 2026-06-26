Εορτολόγιο 27 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο, Σάββατο 27 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Σαμψών του ξενοδόχου και της Αγίας Ιωάννας της Μυροφόρου.

Γιορτάζουν επίσης ο Άγιος Ανεκτός, ο Όσιος Λουκάς ο ερημίτης, οι Άγιοι Μάρκιος και Μαρκία, ο Άγιος Κύριλλος Λούκαρις Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και ο Άγιος Πιέριος Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος Αντιοχείας.

Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

Πιέρος, Πιέριος, Πιερής, Πιερίων, Πιερία, Πιέρα

Σαμψών

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