Βία ανηλίκων: Συμμορία στην Ελευσίνα τρομοκρατεί και ληστεύει – Τι λένε οι γονείς θυμάτων

Snapshot Συμμορία ανηλίκων 14 15 ετών στην Ελευσίνα έκανε τέσσερις επιθέσεις σε τρεις ημέρες, στοχεύοντας ανήλικους αγοριούς.

Οι δράστες απειλούσαν, ξυλοκοπούσαν και λήστευαν τα θύματά τους, αρπάζοντας χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.

Γονείς θυμάτων κατήγγειλαν τις επιθέσεις στην αστυνομία, που συνέλαβε δύο ανήλικους και προχώρησε σε κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας των γονέων τους. Snapshot powered by AI

Στην Ελευσίνα μέσα σε τρεις ημέρες, συμμορία ανηλίκων έκανε τέσσερις επιθέσεις. Οι μαρτυρίες των γονέων των θυμάτων στο MEGA, είναι καθηλωτικές.

Στη συμμορία είναι παιδιά 14 και 15 ετών που σκορπούν τον τρόμο σε συνομηλίκους τους. Οι επιθέσεις αλλεπάλληλες.

«Στην αρχή άρχισαν να κλωτσούν το ποδήλατο, να τον βρίζουν έτσι στα καλά καθούμενα, να τον σπρώχνουν και να του χτυπάνε το ποδήλατο και τον περικύκλωσαν πέντε και μετά του έριξε κάποιος μια μπουνιά, μια γροθιά στο στομάχι», ανέφερε στο MEGA μητέρα θύματος της συμμορίας.

Μέσα σε 3 ημέρες η ανήλικη συμμορία πραγματοποίησε 4 χτυπήματα σε βάρος ανήλικων αγοριών στην Ελευσίνα. Πρώτα τους απειλούσαν, στη συνέχεια τους ξυλοκοπούσαν και όταν έβρισκαν την κατάλληλη ευκαιρία τους άρπαζαν όσα χρήματα είχαν μαζί τους.

Οι ανήλικοι δράστες κύκλωναν τα θύματά τους και τους απειλούσαν πως θα τους κάνουν κακό. Όπως λέει μητέρα θύματος στο MEGA «τους λένε πάμε πιο πέρα και ό,τι έχουν πάνω τους το παίρνουνε. Από πέντε (ευρώ) μέχρι δε ξέρω εγώ τι μπορεί να κουβαλάει ένα παιδί. Δε ξέρουμε σε περίπτωση που δεν βρουν λεφτά τι κάνουνε από εκεί και πέρα».

Οι γονείς κατήγγειλαν στην αστυνομία τις επιθέσεις που δέχτηκαν τα παιδιά τους, με τους αστυνομικούς της ασφάλειας Ελευσίνας να περνούν χειροπέδες σε 2 ανήλικους και τους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

«Λογοφέρανε λιγάκι του ρίξανε κάτι κλωτσιές. Έφαγε αρκετές εντάξει πρήστηκε λίγο στη μούρη, στο πρόσωπο. Είχε ματώσει λίγο στη μούρη, μετά πήγαμε στην αστυνομία κανονικά. Βλέπεις τι γίνεται έτσι; Τον άλλον τον μαχαιρώσανε προχθές έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση», λέει πατέρας θύματος.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση, προσπαθούν από βιντεοληπτικό υλικό να ταυτοποιήσουν και τα υπόλοιπα μέλη της νεανικής συμμορίας που έχει αναστατώσει γονείς και μαθητές στην περιοχή.