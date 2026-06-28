Χρειάστηκε μόνο ένα τραγούδι! Ο Γρηγόρης Σαμόλης γέμισε σε δευτερόλεπτα την πίστα στα Μισίρια
Η πίστα γέμισε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα
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Μια εντυπωσιακή και άκρως παραδοσιακή εικόνα καταγράφηκε στη μεγάλη χοροεσπερίδα του Άρη, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο γήπεδο των Μισιρίων, στο Ρέθυμνο.
Ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή η πίστα του γλεντιού δεν είχε πολύ κόσμο αφού ήταν ακόμη νωρίς, ο γνωστός Κρητικός καλλιτέχνης Γρηγόρης Σαμόλης χρειάστηκε μόλις λίγες νότες και ένα μόνο τραγούδι για να ανατρέψει πλήρως το σκηνικό και να ξεσηκώσει τους πάντες.
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