Χρειάστηκε μόνο ένα τραγούδι! Ο Γρηγόρης Σαμόλης γέμισε σε δευτερόλεπτα την πίστα στα Μισίρια

Μια εντυπωσιακή και άκρως παραδοσιακή εικόνα καταγράφηκε στη μεγάλη χοροεσπερίδα του Άρη, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο γήπεδο των Μισιρίων, στο Ρέθυμνο.

Ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή η πίστα του γλεντιού δεν είχε πολύ κόσμο αφού ήταν ακόμη νωρίς, ο γνωστός Κρητικός καλλιτέχνης Γρηγόρης Σαμόλης χρειάστηκε μόλις λίγες νότες και ένα μόνο τραγούδι για να ανατρέψει πλήρως το σκηνικό και να ξεσηκώσει τους πάντες.

Διαβάστε περισσότερα στο Daynight.