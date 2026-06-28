Πανσέληνος της Φράουλας: Πότε θα εμφανιστεί το πρώτο ολόγιομο φεγγάρι του καλοκαιριού

Η "Πανσέληνος της Φράουλας" ανατέλλει στο Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, Τρίτη 11 Ιουνίου 2025.

Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο του φετινού καλοκαιριού έχει ήδη ξεκινήσει. Όσοι επιλέξουν να παραμείνουν ξύπνιοι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 30 Ιουνίου 2026, θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν το μαγευτικό θέαμα που προσφέρει η «Πανσέληνος της Φράουλας».

Η κορύφωση του φαινομένου αναμένεται στις 02:56 ώρα Ελλάδας, τη στιγμή ακριβώς που το φεγγάρι θα βρεθεί σε πλήρη ευθυγράμμιση απέναντι από τον Ήλιο.

Το συγκεκριμένο ολόγιομο φεγγάρι κατέχει ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα αστρονομικά γεγονότα της χρονιάς. Θεωρείται παραδοσιακά μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυφωτογραφημένες πανσελήνους, καθώς η εμφάνισή της συμπίπτει χρονικά με την έναρξη της θερινής περιόδου για το βόρειο ημισφαίριο.

Γιατί λέγεται «Φεγγάρι της Φράουλας»

Παρόλο που ο όρος «Φεγγάρι της Φράουλας» ακούγεται ρομαντικός, η Σελήνη δεν θα γίνει ροζ ή κόκκινη. Το όνομα δεν περιγράφει το χρώμα της, αλλά προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών φυλών της Βόρειας Αμερικής (όπως οι Αλγκόνκιν και οι Λακότα). Οι φυλές αυτές χρησιμοποιούσαν το φεγγάρι σαν ημερολόγιο για τις αγροτικές τους εργασίες:

Η συγκεκριμένη πανσέληνος έδειχνε ότι είχε έρθει η ώρα για τη συγκομιδή της άγριας φράουλας .

Συνδεόταν άμεσα με την καρποφορία της φύσης και την αρχή μιας πολύ παραγωγικής εποχής.

Το χρώμα και άλλες ονομασίες

Παρόλο που το φεγγάρι δεν αλλάζει χρώμα, μπορεί να μας φανεί πορτοκαλί ή ελαφρώς κοκκινωπό όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα. Αυτό συμβαίνει επειδή το φως του περνά μέσα από τα πυκνά στρώματα της ατμόσφαιρας της Γης.

Ανάλογα με την περιοχή και τα έθιμα, η πανσέληνος αυτή έχει και άλλα ονόματα, όπως:

«Φεγγάρι του Πράσινου Καλαμποκιού»

«Ζεστό Φεγγάρι»

«Φεγγάρι του Υδρόμελου»

Κάθε περίπου είκοσι χρόνια, η πανσέληνος του Ιουνίου συμπίπτει με το θερινό ηλιοστάσιο. Όταν συμβαίνει αυτό, το γεμάτο φεγγάρι φωτίζει τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, προσφέροντας ένα ακόμα πιο μαγικό θέαμα στον ουρανό.

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