Φωτιά κοντά στα σύνορα με το Κιλκίς: Μήνυμα του 112 για το χωριό Ακρίτας

Snapshot Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ακρίτας του Κιλκίς, με κάλεσμα στους κατοίκους να παραμένουν σε ετοιμότητα.

Η πυρκαγιά εξελίσσεται εκτός των ελληνικών συνόρων, κοντά στα σύνορα με το Κιλκίς.

Επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν μεταβεί προληπτικά στην περιοχή.

Δύο γεωπροωθητές ενεργούν στην ελληνική πλευρά για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Snapshot powered by AI

Μήνυμα του 112 ήχησε πριν λίγο για φωτιά κοντά στην περιοχή Ακρίτας του Κιλκίς, το οποίο καλεί τους κατοίκους της συγκεκριμένης περιφέρειας να παραμένουν σε ετοιμότητα.

Για προληπτικούς λόγους επίγειες δυνάμεις του ΠΣ έχουν μεταβεί στην περιοχή, ενώ στις 18:40 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής Ακρίτας.

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? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ακρίτας της Περιφερειακής Ενότητας #Κιλκίς



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 30, 2026

Η πυρκαγιά εξελίσσεται εκτός των Ελληνικών συνόρων, ωστόσο προληπτικά, στην ελληνική πλευρά συνεχίζουν και ενεργούν δύο γεωπροωθητές για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

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