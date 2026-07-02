Η Κρητικιά πιλότος που άφησε τη Φιλοσοφική Ρεθύμνου για να «κυνηγήσει» τα σύννεφα

H Κυριακή Κατσογρεσάκη αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα της επιτυχίας, καθώς βρέθηκε από τη Φιλοσοφική Ρεθύμνο στα πιλοτήρια των διεθνών αερογραμμών.

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