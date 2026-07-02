Η Κρητικιά πιλότος που άφησε τη Φιλοσοφική Ρεθύμνου για να «κυνηγήσει» τα σύννεφα
Η εντυπωσιακή πορεία της πιλότου, Κυριακής Κατσογρεσάκη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
H Κυριακή Κατσογρεσάκη αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα της επιτυχίας, καθώς βρέθηκε από τη Φιλοσοφική Ρεθύμνο στα πιλοτήρια των διεθνών αερογραμμών.
Διαβάστε στο daynight.gr την ιστορία της.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:27 ∙ WHAT THE FACT
«Χρονοταξιδιώτης» εντοπίστηκε σε φωτογραφία παραλίας του 1943 να κρατά… κινητό;
21:51 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πυροσβεστική: 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο
21:15 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Στον τρίτο γύρο του Wimbledon η Σάκκαρη με τρομερή ανατροπή
20:53 ∙ LIFESTYLE
Βιτριολικοί στίχοι της Μαντόνα για διάσημο πρώην στο νέο άλμπουμ της
20:15 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στη Μεσσηνία: Νεκρό ανασύρθηκε παιδί από πισίνα
22:27 ∙ WHAT THE FACT
«Χρονοταξιδιώτης» εντοπίστηκε σε φωτογραφία παραλίας του 1943 να κρατά… κινητό;
18:49 ∙ WHAT THE FACT
Γιαούρτι: Πετάτε το υγρό που βρίσκεται πάνω; Κάνετε ένα λάθος που κάνουν πολλοί
17:51 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ