Κίνηση τώρα: Μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στις τρεις γέφυρες
Ένα όχημα έχει ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος των Τριών Γεφυρών, στο ρεύμα προς Λαμία
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- Η κυκλοφορία στο σημείο παρουσιάζει δυσχέρειες με αυξημένη κίνηση και χαμηλές ταχύτητες.
- Οι οδηγοί καλούνται να δείξουν υπομονή και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, αν είναι δυνατόν, μέχρι να απομακρυνθεί το όχημα.
Λόγω ακινητοποιημένου οχήματος εξαιτίας μηχανικής βλάβης, παρατηρούνται δυσχέρειες στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος των Τριών Γεφυρών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.
Στο σημείο έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση, ενώ η ροή των οχημάτων διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες. Συνιστάται στους οδηγούς υπομονή και, εφόσον είναι εφικτό, χρήση εναλλακτικών διαδρομών μέχρι την απομάκρυνση του οχήματος και την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας.
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