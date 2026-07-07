Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Τάκης Παναγόπουλος στα 91 του

Snapshot Ο ηθοποιός Τάκης Παναγόπουλος πέθανε σε ηλικία 91 ετών.

Την είδηση ανακοίνωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω ανάρτησης στα social media.

Ο Παναγόπουλος περιγράφεται ως αγωνιστής, εργάτης του θεάτρου και πολιτικοποιημένος άνθρωπος.

Είχε σημαντική πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση με πολλούς χαρακτηριστικούς ρόλους.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στη Δημητσάνα, την ιδιαίτερη πατρίδα του. Snapshot powered by AI

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Τάκης Παναγόπουλος. Την θλιβερή είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του στα social media ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Στην ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας κάνει λόγο για έναν αγωνιστή και εργάτη του θεάτρου, αλλά και για έναν πολιτικοποιημένο άνθρωπο. Επιπλέον τόνισε ότι ο εκλιπών έκανε σημαντική πορεία με δεκάδες χαρακτηριστικούς ρόλους στο σανίδι, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Η κηδεία του Τάκη Παναγόπουλου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Δημητσάνα.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα έχει ως εξής:

«Δυστυχώς ακόμα ένας αγαπημένος μας ηθοποιός έφυγε σήμερα από κοντά μας. Στα 91 του ο Τάκης Παναγόπουλος ένας αθόρυβος και ακάματος ηθοποιός με σημαντική πορεία στο θέατρο και με δεκάδες χαρακτηριστικούς ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ένας αγωνιστής εργάτης του θεάτρου και πολιτικοποιημένος άνθρωπος. Η κηδεία του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Δημητσάνα. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Τάκη».