Εξαρθρώθηκε συμμορία που ανατίναζε ΑΤΜ – Συνελήφθη ο εγκέφαλος, είχαν αποκομίσει πάνω από 440.000 ευ

Snapshot Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε εκρήξεις ΑΤΜ, κλοπές οχημάτων, πινακίδων κυκλοφορίας και άλλες αξιόποινες πράξεις με παράνομο όφελος άνω των 440.000 ευρώ.

Ο αρχηγός της οργάνωσης συνελήφθη μετά από πολύμηνη αστυνομική επιχείρηση και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακεκριμένες κλοπές και χρήση εκρηκτικών.

Η οργάνωση χρησιμοποιούσε κλεμμένα οχήματα, βαρύ οπλισμό, αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και ειδικό εξοπλισμό για τη διάρρηξη ΑΤΜ και την αποφυγή εντοπισμού.

Σε περιστατικό τον Ιούλιο του 2025 στην Αργολίδα, μέλη της οργάνωσης πυροβόλησαν κατά αστυνομικών για να διαφύγουν μετά από έκρηξη σε ΑΤΜ.

Κατασχέθηκαν οχήματα, διαρρηκτικά εργαλεία, κινητά, κάρτες SIM, drone και ναρκωτικές ουσίες που σχετίζονταν με τη δράση της οργάνωσης. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη του φερόμενου ως αρχηγού εγκληματικής οργάνωσης που είχε αναπτύξει έντονη δράση σε επιθέσεις κατά ΑΤΜ σε διάφορες περιοχές της χώρας προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από πολύμηνη έρευνα και οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2025, πραγματοποιώντας διαδοχικές εκρήξεις σε ΑΤΜ με τη χρήση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ τα μέλη της φέρονται να είχαν αναπτύξει ιδιαίτερα οργανωμένη μεθοδολογία, χρησιμοποιώντας κλεμμένα οχήματα, βαρύ οπλισμό και εξειδικευμένο εξοπλισμό, τόσο για τη διάρρηξη των μηχανημάτων όσο και για την αποφυγή του εντοπισμού τους από τις Αρχές.

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στην εξιχνίαση εννέα εκρήξεων σε ΑΤΜ, τριών κλοπών οχημάτων, δύο κλοπών πινακίδων κυκλοφορίας, καθώς και άλλων αξιόποινων πράξεων, με το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδουν οι Αρχές και στο περιστατικό του Ιουλίου του 2025, όταν, μετά από έκρηξη σε ΑΤΜ σε περιοχή της Αργολίδας, μέλη της οργάνωσης άνοιξαν πυρ κατά αστυνομικών προκειμένου να διαφύγουν, γεγονός που οδήγησε στην απαγγελία ιδιαίτερα σοβαρών κατηγοριών, μεταξύ των οποίων και η απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Κατά την επιχείρηση για τη σύλληψη του αρχηγικού μέλους πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε χώρους που χρησιμοποιούσε, με τους αστυνομικούς να κατασχέτουν, μεταξύ άλλων, δύο οχήματα, drone, διαρρηκτικά εργαλεία, κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, ναρκωτικές ουσίες και άλλο εξοπλισμό που φέρεται να συνδεόταν με τη δράση της οργάνωσης.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακεκριμένες κλοπές και απόπειρες αυτών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, εκρήξεις κατά συναυτουργία, παραβάσεις της νομοθεσίας για τις εκρηκτικές ύλες, πλαστογραφία, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα», σημειώνει η ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης για να πετύχουν το σκοπό τους:

χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακά» οχήματα, τα οποία είχαν μόλις αφαιρέσει από περιοχές της Αττικής και μετέβαιναν σε περιοχές της επαρχίας, προκειμένου να επιλέξουν τους στόχους τους,

έφεραν βαρύ οπλισμό, τον οποίο ήταν διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να διασφαλίσουν τη διαφυγή τους,

με τη χρήση ηλεκτρικών τροχών κοπής και ακολούθως με την τοποθέτηση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, προκαλούσαν ισχυρές εκρήξεις και κατάφερναν να διαρρηγνύουν τα χρηματοκιβώτια των Α.Τ.Μ. και

αφού αφαιρούσαν τις κασετίνες με τα χρήματα, αποχωρούσαν άμεσα από τα σημεία.

Παράλληλα, προκειμένου να δυσχεράνουν το έργο των Αρχών, λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, καθώς απέφευγαν συστηματικά τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των εγκληματικών ενεργειών τους, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούσαν ειδικό εξοπλισμό παραβίασης οχημάτων, μέσα απόκρυψης των χαρακτηριστικών τους και εξοπλισμό που απέτρεπε την ανεύρεση βιολογικών και άλλων ιχνών.

Ζωτικής σημασίας για την οργάνωση αποτελούσε ο ρόλος του αρχηγικού μέλους, ο οποίος διέθετε την εμπειρία και τεχνογνωσία του, στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, διασφαλίζοντας την επίτευξη του σκοπού τους.

Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

2 «επιχειρησιακά» οχήματα,

300 ευρώ,

πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών sim,

drone,

διαρρηκτικά εργαλεία για κλοπές οχημάτων και

26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Μέχρι στιγμής από την έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις εκρήξεων σε Α.Τ.Μ., εκ των οποίων οι 2 βρίσκονται σε απόπειρα, 3 κλοπές οχημάτων, 2 κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας, 1 κλοπή πυροσβεστήρων και 1 κλοπή πομποδέκτη διοδίων.

Επισημαίνεται ότι, τα μέλη της οργάνωσης είχαν πυροβολήσει κατά αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. στην προσπάθεια διαφυγής τους, μετά από έκρηξη σε Α.Τ.Μ. η οποία είχε λάβει χώρα τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχή της Αργολίδας.

Σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκε στην κύρια Ανάκριση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους δράσης της οργάνωσης, καθώς και για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των λοιπών εμπλεκομένων».

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