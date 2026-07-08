Λάρισα: Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στον Αργόμυλο

Snapshot Η φωτιά που ξέσπασε στον Αργόμυλο Λάρισας οριοθετήθηκε και τέθηκε υπό έλεγχο το απόγευμα.

Η πυρκαγιά κατέκαψε αγροτική έκταση και ξερά χόρτα, χωρίς να προκαλέσει ζημιές σε υποδομές ή κατοικίες.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν συνολικά 90 πυροσβέστες, 20 οχήματα, πέντε ομάδες πεζοπόρων, πέντε αεροσκάφη, δύο ελικόπτερα και υδροφόρες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας. Snapshot powered by AI

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Αργόμυλο έξω από τη Λάρισα.

Η πυρκαγιά έκαιγε αγροτική έκταση και ξερά χόρτα, αλλά λόγω του ότι βρισκόταν πολύ κοντά στον οικισμό, οι δυνάμεις που έσπευσαν να την αντιμετωπίσουν ενισχύθηκαν δύο φορές κατά τη διάρκεια του απογεύματος.

H πυρκαγιά ξεκίνησε κατά τις 02:00 το μεσημέρι και προκάλεσε την κινητοποίηση 30 πυροσβεστών με μία ομάδα πεζοπόρων και τέσσερα εναέρια μέσα, ενώ στη συνέχεια αυξήθηκαν σε 90 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα. Παράλληλα, επιχείρησαν και πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Λόγω της ισχυρής δύναμης, λίγο μετά τις 18:00, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Σημειώνεται ότι δεν προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές ή σπίτια της περιοχής, ενώ ακόμη δεν είναι γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Διαβάστε επίσης