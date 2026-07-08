Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε τρεις δήμους λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς

Η απαγόρευση θα ισχύει από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ

Επιμέλεια - Ελένη Ευστρατίου

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε τρεις δήμους λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς
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ΕΛΛΑΔΑ
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  • Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα ισχύσει την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 από τις 8:00 έως τις 20:00 σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.
  • Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη είναι κατηγορίας 3 σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
  • Θα γίνονται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων από την Ελληνική Αστυνομία, με απομάκρυνση όσων παραβιάζουν την απαγόρευση εκτός των μελών εθελοντικών οργανώσεων πυροπροστασίας.
  • Η παραβίαση της απαγόρευσης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.
  • Η απαγόρευση αφορά συγκεκριμένες περιοχές με σημαντικό δασικό κάλυμμα, όπως η χερσόνησος Κασσάνδρας, η χερσόνησος Σιθωνίας και περιοχές από Κομίτσα έως Ουρανούπολη στον Αριστοτέλη.
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Απαγόρευση κυκλοφορίας σε επικίνδυνες περιοχές της Χαλκιδικής τίθεται και αύριο, Πέμπτη 9 Ιουλίου, σε ισχύ εξαιτίας του βαθμού επικινδυνότητας να εκδηλωθεί φωτιά.

Όπως ανακοίνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ της αυριανής ημέρας, σε περιοχές των Δήμων Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη είναι στην κατηγορία 3 για αύριο, Πέμπτη.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής ενημερώνει τους πολίτες ότι, κατόπιν απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη, από τις 08:00 έως τις 20:00 την Πέμπτη 09 Ιουλίου 2026, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).

Η απαγόρευση ισχύει στις εξής περιοχές:

  • Δήμος Κασσάνδρας: Χερσόνησος Κασσάνδρας – «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου.
  • Δήμος Σιθωνίας: Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.
  • Δήμος Αριστοτέλη: (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου).

Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ προβλέπεται η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές, με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής απευθύνει έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να τηρήσουν την απαγόρευση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των δασικών οικοσυστημάτων και της δημόσιας περιουσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου Πυρκαγιάς για την Πέμπτη 9/7

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, σε υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 3 για την εκδήλωση φωτιάς είναι οι εξής περιοχές:

  • Αττική, Αργολίδα, Εύβοια, Σκύρος
  • Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική
  • Σποράδες, Λέσβος, Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη
  • Περιοχές σε Βοιωτία, Κιλκίς και Κορινθία
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