Μενίδι-πατέρας Μάριου: «Παλικάρι μου σε σκότωσαν για δεύτερη φορά»

Ο πατέρας καταγγέλλει ότι η αστυνομία ήταν παθητική κατά τη διάρκεια του επεισοδίου έξω από τα δικαστήρια στην οδό Ευελπίδων, παραβιάζοντας τα καθήκοντά της.

Μιχάλης Παπαδάκος

Μενίδι-πατέρας Μάριου: «Παλικάρι μου σε σκότωσαν για δεύτερη φορά»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο πατέρας του 11χρονου Μάριου Σουλούκου κατηγορεί το κράτος και την αστυνομία για αδιαφορία και ανοχή μετά τη δολοφονία του παιδιού του από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι.
  • Συγγενείς του δράστη εξαπέλυσαν απειλές και προσβολές κατά του νεκρού παιδιού, χωρίς να παρέμβει η αστυνομία για συλλήψεις.
  • Ο πατέρας καταγγέλλει ότι η αστυνομία ήταν παθητική κατά τη διάρκεια του επεισοδίου έξω από τα δικαστήρια στην οδό Ευελπίδων, παραβιάζοντας τα καθήκοντά της.
  • Ζητά από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να αναλάβει δράση και να διασφαλίσει την τήρηση των νόμων από την αστυνομία.
  • Τονίζει ότι σε ένα κράτος δικαίου όλοι πρέπει να υπακούν στους νόμους και κανείς δεν πρέπει να είναι υπεράνω αυτών.
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Μύδρους εξαπέλυσε ο πατέρας του 11χρονου Μάριου Σουλούκου, ο οποίος δολοφονήθηκε από αδέσποτη σφαίρα που έριξε Ρομά στο Μενίδι, κατηγορώντας το κράτος «για την αδιαφορία του» και την ΕΛΑΣ «για την ανοχή της».

Ο Θανάσης Σουλούκος στηλιτεύει το γεγονός ότι οι συγγενείς του δολοφόνου του παιδιού του εξαπέλυαν απειλές, βρισιές κατά του νεκρού παιδιού κι έκαναν χειρονομίες και δεν παρενέβη η ΕΛΑΣ για να τους συλλάβει.

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Ολόκληρη η ανάρτησή του

«Παλικάρι μου σε σκότωσαν για δεύτερη φορά...Το ίδιο το κράτος με την αδιαφορία του και η Ελληνική Αστυνομία με την ανοχή της... Ακούστηκαν αδιανόητες κουβέντες συνοδευόμενες από χειρονομίες. Εικόνες ντροπιαστικές που προσβάλλουν την μνήμη του παιδιού μου, εκθέτουν τον επικεφαλής της διμοιρίας των αστυνομικών δυνάμεων και κατά συνέπεια όλο το αστυνομικό σώμα.

Ποιος ήταν ο λόγος της παρουσίας της αστυνομίας έξω από τα δικαστήρια στην οδό Ευελπίδων??? Παρέμειναν απλοί θεατές, ενώ συγγενείς του καταδικασθέντα εξαπέλυαν προσβολές και απειλές χωρίς προηγούμενο, ξεπερνώντας κάθε όριο. Τους κοιτούσαν και τους ανέχονταν (Προσβολή νεκρού). Υποχρεωμένος βάση νόμου ο επικεφαλής διμοιρίας των αστυνομικών δυνάμεων να κάνει άμεσα συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και να σχηματιστεί η σχετική δικογραφία...αυτό ορίζεται από το νόμο.

Αυτή την αστυνομία θέλουμε κ. Χρυσοχοΐδη???

Καμία απολύτως επίσημη απάντηση από την ελληνική αστυνομία...καμία προσπάθεια να προστατέψει/δικαιολογήσει το όργανό της που με δική της πρωτοβουλία βρέθηκε εκεί.

Μόνο λύπη προκαλεί αυτό το γεγονός. Μήπως δεν γνωρίζετε τα καθήκοντά σας?

Σε ένα κράτος που θέλει να ονομάζεται κράτος δικαίου, είναι υποχρέωση όλων η υπακοή στους νόμους του Συντάγματος. Κανένας δεν είναι υπεράνω του Νόμου!»

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