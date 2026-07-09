Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά στο Καλοχώρι - Τουλάχιστον μία σύλληψη

Snapshot Η φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης περιορίστηκε εντός των εγκαταστάσεων εταιρείας μεταφορών και η κατάσβεση συνεχίζεται.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απέτρεψαν την εξάπλωση της φωτιάς, που αρχικά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και επεκτάθηκε σε παλέτες, πλαστικά και το εσωτερικό κτηρίου.

Οι αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον μία σύλληψη κατά τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

Η φωτιά φαίνεται να συνδέεται με εργασίες που γίνονταν σε οικόπεδο κοντά στην επιχείρηση.

Ενεργοποιήθηκε το 112 για να ενημερωθούν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν τα παράθυρα λόγω του πυκνού καπνού. Snapshot powered by AI

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται.

ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ) MotionTeam

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον μία σύλληψη, εξετάζοντας τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα να ανακοπεί η εξάπλωση της φωτιάς, η οποία περιορίστηκε εντός των εγκαταστάσεων εταιρείας μεταφορών.

Η κατάσβεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Στο μεταξύ, οι έρευνες των αρμόδιων αρχών οδήγησαν ήδη σε τουλάχιστον μία σύλληψη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να συνδέεται με εργασίες που πραγματοποιούνταν σε οικόπεδο δίπλα στην επιχείρηση.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε ξερά χόρτα και, εξαιτίας της ταχύτατης εξάπλωσής της, πέρασε στον περιβάλλοντα χώρο της εταιρείας, όπου κατέκαψε παλέτες και πλαστικά υλικά. Στη συνέχεια επεκτάθηκε και στο εσωτερικό του κτηρίου.

Λόγω του πυκνού καπνού, ενεργοποιήθηκε και το 112 στις 16:13, με μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να διατηρήσουν κλειστά τα παράθυρα για λόγους προστασίας.

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