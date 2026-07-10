Αναρχικοί καλούν σε συγκέντρωση σε ΓΑΔΑ, Προσφυγικά για τις συλλήψεις της Αντιτρομοκρατικής

Ο αντιεξουσιαστικός χώρος καλεί σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στη ΓΑΔΑ στις 18:00 και σε συνέλευση στα Προσφυγικά στις 20:00.

Newsbomb

Αναρχικοί καλούν σε συγκέντρωση σε ΓΑΔΑ, Προσφυγικά για τις συλλήψεις της Αντιτρομοκρατικής
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία πραγματοποιεί επιχειρήσεις με εισβολές και προσαγωγές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά, με δύο συλλήψεις στην Αθήνα.
  • Δύο σύντροφοι και μία συντρόφισσα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά για διαφορετική υπόθεση.
  • Ο αντιεξουσιαστικός χώρος καλεί σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στη ΓΑΔΑ στις 18:00 και σε συνέλευση στα Προσφυγικά στις 20:00.
  • Τα συλλογικά καλέσματα καταγγέλλουν το «πογκρόμ» κατά του αναρχικού κινήματος που εξελίσσεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
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Σε κάλεσμα έξω από τη ΓΑΔΑ και κατόπιν σε συνέλευση στα Προσφυγικά καλούν άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου αναφορικά με τις επιχειρήσεις της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά.

Όπως αναφέρουν στο κάλεσμα, «από το πρωί πραγματοποιούνται εισβολές της Αντιτρομοκρατικής και της ΔΑΟΕ σε σπίτια συντρόφων στην Αθήνα με προσαγωγές συντρόφων στην ΓΑΔΑ, δύο εκ των οποίων έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις. Την ίδια ώρα, μπάτσοι της Αντιτρομοκρατικής συλλαμβάνουν δυο συντρόφους και μια συντρόφισσα σε Θεσσαλονίκη και Χανιά αντίστοιχα, που βρίσκονται κατηγορούμενοι για διαφορετική υπόθεση».

Καταλήγοντας αναφέρουν ότι «το πογκρόμ κατά του αναρχικού κινήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν θα περάσει».

Στο πλαίσιο αυτό καλούν σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στη ΓΑΔΑ στις 18:00 και σε
συνέλευση στα Προσφυγικά στις 20:00.

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