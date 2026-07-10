Λάρισα: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Κιλελέρ – Ήχησε το 112

Snapshot Ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι του Δήμου Κιλελέρ, Λάρισας, με ισχυρό πυροθερμικό φορτίο.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 29 πυροσβέστες με 12 οχήματα και υδροφόρα του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το 112 ενημέρωσε τους κατοίκους της Λάρισας να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω καπνού που κατευθύνεται προς την πόλη.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς μέχρι στιγμής. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι του Δήμου Κιλελέρ, στη Λάρισα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Ομορφοχώρι του δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Κινητοποιήθηκαν 29 #πυροσβέστες με 12 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2026

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον υπαίθριο χώρο της επιχείρησης, όπου λόγω των υλικών που βρίσκονταν στο σημείο δημιουργήθηκε έντονο θερμικό φορτίο, δυσκολεύοντας το έργο της κατάσβεσης.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εκδηλώθηκε φωτιά σε μάντρα ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες αυτή τη στιγμή επιχειρούν την κατάσβεση της.

Στην επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς συμμετέχουν 29 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρα οχήματα του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς και την πλήρη κατάσβεσή της, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για πιθανές ζημιές ή τραυματισμούς.

Με αφορμή την πυρκαγιά ήχησε το 112 στα κινητά των Λαρισαίων. Συνιστά στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες, παράθυρα, καθώς ο καπνός κατευθύνεται προς την πόλη.

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? Πυρκαγιά στην περιοχή #Ομορφοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Λάρισας



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl… — 112 Greece (@112Greece) July 10, 2026

Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

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